Łaciński Patriarchat Jerozolimy oraz Kustodia Ziemi Świętej informują, że izraelska policja uniemożliwiła patriarsze, kard. Pizzaballi oraz kustoszowi, franciszkaninowi o. Ielpo wejście do Bazyliki Grobu Pańskiego, gdzie mieli celebrować Mszę św. w Niedzielę Palmową. „To pierwszy taki przypadek od wieków: poważny i nieracjonalny środek, odejście od zasad wolności kultu i poszanowania status quo” – czytamy w opublikowanym komunikacie. Po południu przewidziana jest modlitwa o pokój z Góry Oliwnej.
Dziś rano izraelska policja uniemożliwiła łacińskiemu patriarsze Jerozolimy, kard. Pierbattiście Pizzaballi, oraz kustoszowi Ziemi Świętej, o. Francesco Ielpo, wejście do Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie, gdy udawali się na celebrację Mszy w Niedzielę Palmową.
Nieracjonalny i nieproporcjonalny środek
Poinformowano o tym we wspólnym komunikacie Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy i Kustodii Ziemi Świętej. Uniemożliwienie wejścia osobom, które „sprawują najwyższą odpowiedzialność kościelną w Kościele katolickim i w Miejscach Świętych”, stanowi – jak podkreślono – „środek wyraźnie nieracjonalny i poważnie nieproporcjonalny”. Decyzję uznano za „pochopną i zasadniczo błędną, powodowaną niewłaściwymi względami”, reprezentującą „poważne odejście od fundamentalnych zasad rozsądku, wolności kultu i poszanowania status quo”.
Pierwsze takie zdarzenie od wieków
Wyjaśniono, że kard. Pizzaballa i o. Ielpo zostali zatrzymani w drodze, „gdy szli prywatnie, bez jakichkolwiek znamion procesji czy ceremonii”. Zostali zmuszeni do zawrócenia. Jest to „pierwszy raz od wieków”, kiedy hierarchom Kościoła uniemożliwiono „celebrację Mszy Niedzieli Palmowej w Bazylice Grobu Pańskiego”. W nocie podkreślono, że jest to „poważny precedens”, który ignoruje „wrażliwość miliardów ludzi na całym świecie, którzy w tym tygodniu kierują wzrok ku Jerozolimie”.
Dodano również, że przez cały ten czas zwierzchnicy Kościołów zawsze respektowali wytyczne władz oraz ograniczenia, nałożone z powodu konfliktu, działając „z pełną odpowiedzialnością”. „Wydarzenia publiczne zostały odwołane, uczestnictwo wiernych zakazane, a celebracje transmitowane dla setek milionów wiernych na całym świecie, którzy w tych dniach Wielkanocy zwracają spojrzenie ku Jerozolimie i Bazylice Grobu Świętego”. Dlatego kard. Pizzaballa oraz o. Ielpo wyrażają głęboki żal w imieniu chrześcijan w Ziemi Świętej i na całym świecie, „że modlitwa w jednym z najświętszych dni roku liturgicznego została w ten sposób uniemożliwiona”.
Góra Oliwna: modlitwa o pokój
Dziś, z okazji uroczystości Niedzieli Palmowej, zgodnie z wcześniejszym komunikatem Patriarchatu, kardynał Pizzaballa ma poprowadzić modlitwę o pokój z sanktuarium Dominus Flevit na Górze Oliwnej w Jerozolimie. Na zakończenie udzieli błogosławieństwa miastu. W nocie zaznaczono także, że z powodu ograniczeń wynikających z wojny na Bliskim Wschodzie nie będzie tam prasy, a relację zapewni jedynie agencja Reuters.
Odwołanie procesji w Niedzielę Palmową
Z tych samych powodów w ostatnich dniach podjęto decyzję o odwołaniu tradycyjnej procesji Niedzieli Palmowej z Góry Oliwnej do Jerozolimy. W komunikacie patriarcha podkreślił, że „do surowości tego czasu wojny, który dotyka nas wszystkich, dołącza dziś również ból niemożności godnego i wspólnego świętowania Wielkanocy. To rana”, która dołącza „do wielu innych zadanych przez konflikt”, lecz nie może zatrzymać modlitwy. „Żadna ciemność, nawet ta wojny, nie może mieć ostatniego słowa”.
