Kardynał Konrad Krajewski oficjalnie i uroczyście objął urząd metropolity łódzkiego, zastępując kard. Grzegorza Rysia. W archikatedrze w Łodzi trwa ingres byłego wieloletniego jałmużnika papieskiego.
W trakcie uroczystości publicznie odczytano bullę papieską, czyli pismo nominacyjne podpisane przez papieża Leona XIV. Ojciec Święty napisał w niej, że Łódź potrzebuje dzielnych sterników, to jest mężów wyróżnionych godnością biskupią, aby mogła bezpiecznie przepłynąć przez morze tego świata do portu wiecznego zbawienia.
Pobudzeni tymi myślami zwracamy nasze serce i umysł ku Tobie, czcigodny nasz bracie, z którego pilnej i prawdziwie niestrudzonej posłudze zarówno my sami, jak i trzej nasi poprzednicy przez wiele korzystaliśmy, a którego działalność jako jałmużnika apostolskiego przyniosła znaczącą pomoc drogim nam ubogim i najbardziej potrzebującym
— podkreślił papież Leon XIV zwracając do nowego zwierzchnika archidiecezji łódzkiej.
Jak dodał, nie ma wątpliwości, że obdarzony wieloma darami natury i łaski kard. Krajewski będzie mógł posługę w roli arcybiskupa metropolity Kościoła łódzkiego pełnić oraz rozwijać w sposób coraz bardziej owocny.
Metropolita zajął miejsce na katedrze
Po odczytaniu bulli papieskiej i przyjęciu symbolu władzy pasterskiej - historycznego pastorału pierwszego biskupa łódzkiego Wincentego Tymienieckiego, metropolita zajął miejsce na katedrze. Tam przyjął homagium – hołd składany przez biskupów pomocniczych, duchowieństwo, zakonników i świeckich.
Przed rozpoczęciem eucharystii nowy metropolita został uroczyście wprowadzony przez kapitułę katedralną do łódzkiej bazyliki archikatedralnej. Liturgię rozpoczął nuncjusz apostolski abp Antonio Guido Filipazzi.
W uroczystej mszy biorą udział kardynałowie, ponad pięćdziesięciu arcybiskupów i biskupów, wśród nich poprzedni metropolita łódzki, a obecnie krakowski kard. Grzegorz Ryś, blisko pół tysiąca księży, przedstawiciele władz państwowych oraz licznie zgromadzeni wierni.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/756653-kard-krajewski-objal-urzad-arcybiskupa-metropolity-lodzkiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.