„W Wielkim Tygodniu w ponad 50 kościołach w Polsce księża będą spowiadać do północy lub przez całą noc. Akcja Noc Konfesjonałów ma umożliwić spowiedź zabieganym wiernym, którzy nie mogą przystąpić do sakramentu pokuty w ciągu dnia” – powiedział PAP koordynator akcji ks. Grzegorz Adamski.
Ks. Adamski wyjaśnił, że akcja jest odpowiedzią na duchowe potrzeby współczesnego człowieka i rosnące tempo życia.
Spotykałem wielu ludzi, którzy w nawale pracy i przedświątecznych przygotowań stawali na progu świąt ze świadomością, że zdążyli posprzątać dom i upiec ciasta, ale nie zrobili tego, co najistotniejsze w duchowym przeżyciu Wielkanocy, czyli nie wyspowiadali się. Często orientowali się w momencie, kiedy w parafiach już zakończyły się rekolekcje wielkopostne, zakończyły się spowiedzi i zwyczajnie nie mieli gdzie się wyspowiadać. Tak narodził się pomysł otwarcia kościołów i konfesjonałów w nocy
— powiedział duchowny.
Dodał, że kolejną grupą, która może skorzystać z akcji, są osoby mieszkające za granicą, które tuż przed świętami przyjeżdżają do Polski, by spędzić Wielkanoc z rodziną.
Również dla nich akcja jest szansą na to, żeby pojednać się z Bogiem i skorzystać z Bożego miłosierdzia
— zastrzegł.
Pierwsza Noc Konfesjonałów
Przypomniał, że pierwsza Noc Konfesjonałów odbyła się 2 kwietnia 2010 r. o symbolicznej godzinie 21.37, a jej celem było upamiętnienie piątej rocznicy śmierci Jana Pawła II.
Od tego momentu ciągle kultywujemy dziedzictwo Jana Pawła II poprzez przypominanie jego nauczania o Bogu bogatym w miłosierdzie. Dlatego głównym przesłaniem akcji jest myśl, że Bóg jest miłosierny i pragnie to miłosierdzie okazywać również współczesnemu człowiekowi
— zaznaczył.
Według ks. Adamskiego akcja nieprzypadkowo odbywa się późnym wieczorem i w nocy. Jak zaznaczył, cisza i ciemność nocy stwarzają klimat do pogłębionej refleksji, zatrzymania się w biegu i wyspowiadania się bez presji i pośpiechu.
W wymiarze zewnętrznym celem akcji jest przypomnienie o duchowym wymiarze świąt Wielkiej Nocy, którego sednem jest wyjście z grobu i zmartwychwstanie do nowego życia. Sakrament pokuty i pojednania daje szansę na zamknięcie pewnego etapu i rozpoczęcie nowego życia. Spowiedź jest formą duchowego zmartwychwstania
— wyjaśnił.
Liczba kościołów ciągle rośnie
Ks. Adamski poinformował, że dotąd do akcji włączyły się 44 kościoły, a ich liczba ciągle rośnie. Dodał, że co roku najwięcej parafii dołącza do akcji w samym Wielkim Tygodniu.
W parafii św. Rity z Cascii do przedświątecznej spowiedzi będzie można przystąpić już w sobotę 28 marca. Tego dnia księża będą spowiadać od godz. 20.00 do 3.00.
W Wielką Środę do akcji włączą się parafie w Grudziądzu, Łodzi, Ostrołęce, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu.
Najwięcej kościołów dołączy do akcji w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek. W Wielki Czwartek nocna spowiedź będzie dostępna w niektórych parafiach w Będargowie, Częstochowie, Jazgarzewie, Koszalinie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Ośnie Lubuskim, Słupsku, Srebrnikach, Szczecinie i Zielenicach.
W Wielki Piątek w akcję włączą się parafie w Breniu, Chludowie, Czechowicach-Dziedzicach, Częstochowie, Dylakach, Gdańsku, Głownie, Jeleniej Górze, Koszalinie, Krakowie, Łopusznie, Mysiadle, Nidzicy, Ośnie Lubuskim, Płońsku, Słupsku, Srebrnikach, Stargardzie, Szczecinie, Ślesinie, Warszawie i Wołowie, a w Wielką Sobotę niektóre parafie w Częstochowie, Nidzicy, Ostrołęce, Ośnie Lubuskim, San Jose i w Warszawie.
Ks. Adamski dodał, że Noc Konfesjonałów to nie tylko nocne dyżury spowiedników w kościołach, ale także aplikacja na smartfony, w której użytkownicy mogą znaleźć materiały pomocne w przygotowaniu do właściwego przeżycia tego sakramentu, m.in. rachunek sumienia, odpowiedzi na pytania dotyczące sakramentu pokuty i wyszukiwarkę kościołów biorących udział w akcji.
Pełna lista kościołów biorących udział w akcji wraz z godzinami otwarcia konfesjonałów jest dostępna również na stronie internetowej: https://nockonfesjonalow.pl.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
