Dzisiejsza wiztya papieża Leona XIV w Monako będzie mieć wymiar historyczny. Ostatni raz głowa Kościoła pojawiła się w księstwie prawie 500 lat temu. W Moanko liczącym niespełna 40 tys. mieszkańców katolicyzm jest religią państwową; wyznaje go ponad 80 proc. ludności.
Papież przyleciał z Watykanu do Monako śmigłowcem. Wyjaśniając tę bezprecedensową formułę zagranicznej podróży, Watykan podkreślił, że w Monako nie ma lotniska. Lot śmigłowcem trwał niecałe dwie godziny.
Przy lądowisku Leona XIV powitali książę Albert II i jego małżonka księżna Charlene. Ceremonii towarzyszyło 21 salw armatnich.
Koło lądowiska byli też dziennikarze, którzy przybyli do Nicei wcześniej specjalnym samolotem. Ich podróż zorganizował Watykan.
Od razu po przybyciu Leon XIV uda się do Pałacu Książęcego, zwanego też Pałacem Grimaldich. Tam odbędzie się oficjalna ceremonia jego powitania oraz spotkanie z rodziną książęcą. Po rozmowie w Komnacie Rodziny papież pozdrowi wiernych z balkonu i wygłosi krótkie przemówienie.
Podczas wychodzenia z pałacu książę Monako pokaże Leonowi XIV fresk upamiętniający wizytę papieża Pawła III w 1538 roku. Razem wejdą też do kaplicy.
Spotkanie ze wspólnotą katolicką
Kolejnym punktem krótkiej wizyty papieża będzie spotkanie o godz. 11 ze wspólnotą katolicką w pochodzącej z XIX wieku Katedrze Niepokalanego Poczęcia. W świątyni, w której znajduje się wiele cennych dzieł sztuki, pochowani są biskupi i władcy księstwa, wśród nich rodzice Alberta II: książę Rainier III i księżna Grace, czyli amerykańska aktorka Grace Kelly.
Po półgodzinnym spotkaniu w katedrze papież uda się do kościoła świętej Dewoty, patronki Monako, na spotkanie z młodzieżą i katechumenami przygotowującymi się do przyjęcia chrztu. Leon XIV wysłucha wystąpień młodzieży i wygłosi przemówienie.
Po przerwie na odpoczynek papież przyjedzie około godz. 15 na stadion Ludwika II, gdzie odprawi mszę dla około 15 tys. osób. Przed godz. 18 odleci do Watykanu.
Księstwo Monako jest od 1911 roku dziedziczną monarchią konstytucyjną. Książę Albert II jest głową państwa od 6 kwietnia 2005 roku.
Monako jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych od 1993 roku. To najbogatsze państwo na świecie pod względem dochodu w przeliczeniu na mieszkańca.
Władzę wykonawczą sprawuje rząd na czele z ministrem stanu, drugą najważniejszą osobą w państwie, oraz Radą Rządową złożoną z szefów pięciu resortów. Władzę ustawodawczą sprawują książę oraz Rada Narodowa, czyli 24-osobowy parlament.
Książę ma inicjatywę ustawodawczą: projekty ustaw są przygotowywane przez rząd i przyjmowane lub odrzucane przez Radę Narodową, ale tylko władca ma prawo ich promulgacji. W zeszłym roku Albert II zablokował ustawę legalizującą aborcję.
Historia księstwa Monako
To jedno z najstarszych państw na świecie. Jego początki sięgają końca XIII wieku. Przedstawiciele rządzącego rodu Grimaldich w przeszłości umacniali księstwo, wznosząc tam fortyfikacje. Przez stulecia umiejętnie bronili suwerenności księstwa, przede wszystkim dzięki zabiegom dyplomatycznym, przed zakusami europejskich potęg. Kolejni władcy Monako zawierali liczne sojusze dyplomatyczne, zwłaszcza z pobliską Francją.
W 1480 roku Luciano Grimaldi przekonał króla Francji Karola oraz księcia Sabaudii do uznania niepodległości Monako. W 1633 roku król Hiszpanii ostatecznie uznał tytuł Księcia Monako w miejsce wcześniejszego Lorda Monako.
Rewolucja francuska istotnie wpłynęła na panowanie Grimaldich. W 1793 roku francuski Konwent Narodowy zarządził, aby wszystkie zajęte terytoria, w tym księstwo, były administrowane przez niezależne jednostki wzorowane na administracji francuskiej. W maju 1814 roku Monako zostało zwrócone rodzinie Grimaldich. W 1861 roku traktat zagwarantował Monako suwerenność.
Obecne w księstwie są silne wpływy francuskie i włoskie. Mieszkają tam przedstawiciele około 150 narodowości, z których najliczniejsze są portugalska i filipińska, mocno zaangażowane w życie Kościoła.
Adam Bąkowski/PAP
