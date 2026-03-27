Zaniżone okazały się szacunki dotyczące kolejnej już rekordowej grupy dorosłych i nastolatków, którzy w Wielką Sobotę przyjmą chrzest w Kościele katolickim. Będzie ich w sumie 21386, a nie jak podawano wcześniej 20 tys. W ciągu ostatnich czterech lat liczba dorosłych proszących o chrzest wzrosła trzykrotnie. Dokładne dane udostępnił Episkopat Francji. Podano też, co było przyczyną nawrócenia.
To trwały trend, bez wyraźnych przyczyn
W Wielkanoc zostanie ochrzczonych we Francji 13234 dorosłych i 8152 nastolatków. To 20 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Dane te pokazują, że utrwala się trend, który rozpoczął się cztery lata temu ku zaskoczeniu wszystkich, w tym również samych biskupów. Podkreślali wówczas, nowa fala nawróceń nie jest spowodowana nowym programem czy stylem duszpasterskim. Dopatrywali się w tym raczej niezasłużonego daru łaski Bożej.
Liczba chrztów potroiła się przez 4 lata
Do 2022 r. liczba chrztów dorosłych i nastolatków utrzymywała się we Francji na stałym poziomie, ok. 4 tys. rocznie. W 2023 nastąpił pierwszy wyraźny wzrost o 28 proc, który jeszcze bardziej się pogłębił w dwóch kolejnych latach: 31 proc. w 2024 r. i 45 proc. w 2025 r.
Największa grupa to młodzi od 18 do 25 lat
Ponadto wyraźnie obniżył się wiek osób proszących o chrzest. O ile wcześniej główną kategorią wiekową byli dorośli w wieku od 26 do 40 lat, to obecnie największą grupę stanowią młodzi od 18 do 25 lat. Stanowią oni 42 proc. ochrzczonych.
Doszli do wiary przez trudne doświadczenia
Episkopat Francji przedstawił też wyniki ankiety przeprowadzonej wśród neofitów. Okazuje się, że wbrew temu, co sugerowała prasa, to nie media społecznościowe czy influencerzy mieli największy wpływ na ich nawrócenie. Aż 40 proc. badanych przyznało, że zwrócili się ku wierze katolickiej po trudnych doświadczeniach życiowych. 34 proc. doprowadziło do Kościoła poszukiwanie sensu życia, 32 proc. silne doświadczenie duchowe. Zaskakujące jest to, że aż 39 proc. badanych nie czytało Pisma Świętego.
Nowo ochrzczeni sami przygotowują innych do chrztu
Badania przeprowadzono również wśród tych, którzy przyjęli w ostatnich latach chrzest. Nieuzasadnione okazały się obawy, że wielu z nich oddali się od Kościoła po przyjęciu chrztu. Dotyczy to jedynie 8 proc. ochrzczonych. 72 proc. deklaruje, że otrzymało odpowiednie wsparcie od Kościoła również po chrzcie. Zdecydowana większość angażuje się w życie parafii. Niektórzy sami przygotowują już innych do chrztu.
