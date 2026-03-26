Dykasteria Spraw Kanonizacyjnych poinformowała o dacie beatyfikacji abp. Fultona Sheena. Odbędzie się ona 24 września w Saint Louis a przewodniczyć jej będzie, jako przedstawiciel Ojca Świętego, kard. Luis Antonio Tagle, pro-prefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji.
Proces beatyfikacyjny amerykańskiego hierarchy, który zasłynął jako autor kilkudziesięciu książek oraz prowadzący programów radiowych i telewizyjnych, trwał od 2002 r.
Życie przyszłego błogosławionego
Fulton John Sheen urodził się 8 maja 1895 roku w El Paso w stanie Illinois w Stanach Zjednoczonych. Pięć lat później rodzina z powodów finansowych przeprowadziła się w okolice Peorii. Tam chłopiec z powodzeniem uczęszczał do szkoły podstawowej i średniej. 20 września 1919 został wyświęcony na kapłana a w 1924 roku obronił doktorat z teologii przy Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie. 28 maja 1951 r. został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji Nowego Jorku. Święcenia biskupie przyjął 11 czerwca w Rzymie w Bazylice pw. Świętych Jana i Pawła. W 1966 r. św. Paweł VI mianował go biskupem diecezji Rochester; pełnił tę posługę do 1969 r. Zmarł w opinii świętości 9 grudnia 1979 r. w Nowym Jorku.
Sprawny komunikator
W 1925 r. wydał pierwszą z kilkudziesięciu książek, a w 1930 r. rozpoczął prowadzenie audycji radiowej „The Catholic Hour”. Szybko zyskał liczną publiczność i odniósł niezwykły sukces, prowadząc do licznych nawróceń na wiarę katolicką. Od 1951 r. prowadził program telewizyjny „Life Is Worth Living”. W 1953 i w 1953 r. otrzymał nagrodę Emmy dla najpopularniejszej osobowości telewizyjnej. W latach 1950-1966 pełnił funkcję dyrektora krajowego Towarzystwa Rozkrzewiania Wiary, przyczyniając się do rozwoju działalności misyjnej Kościoła.
Droga do beatyfikacji
Proces beatyfikacyjny abp. Sheena został oficjalnie otwarty w 2002 roku. W czerwcu 2012 roku papież Benedykt XVI upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do wydania dekretu o heroiczności cnót nadając mu tytuł Czcigodnego Sługi Bożego. 5 lipca 2019 roku papież Franciszek zatwierdził cud, który dotyczył urodzonego w 2010 r. Jamesa Fultona Engstroma, który przez pierwsze 61 minut życia nie wykazywał oznak życia. Po modlitwie za wstawiennictwem Sługi Bożego dziecko zaczęło oddychać a po kilku miesiącach stwierdzono, że jest w pełni zdrowe.
ks. Jakub Ostrożański RCI/Vatican News PL
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/756437-znamy-date-beatyfikacji-abp-fultona-sheena
