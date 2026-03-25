Atak dronów na Lwów. Abp Mokrzycki: Wybuchy miały miejsce blisko świątyni. Ta wojna trwa także na innym froncie

Kościół św. Marii Magdaleny, gdzie wybite zostały okna / autor: Vatican Media
Wojna ponownie dała o sobie znać we Lwowie. We wczorajsze popołudnie mieszkańcy słyszeli w powietrzu charakterystyczny dźwięk i widzieli krążące drony. Rosyjskie obiekty były zestrzeliwane. Drony powodowały zniszczenia w różnych częściach Lwowa. „Nigdy nie mamy pewności, o której, kiedy, jakiego dnia mogą przylecieć” – relacjonuje Vatican News metropolita lwowski, abp Mieczysław Mokrzycki.

Uderzenie w miasto

Drony spadły m.in. w centrum – w pobliżu katedry oraz kościoła ojców Bernardynów – gdzie zniszczyły kamienice, które zaczęły płonąć. Kolejne uderzenia miały miejsce w rejonie dawnego kościoła św. Marii Magdaleny, gdzie wybite zostały okna, a uszkodzeniu uległy też budynki mieszkalne. Największe zniszczenia ponownie dotknęły bloki na dużych osiedlach.

Dzięki Bogu można powiedzieć, że było to po godzinach popołudniowych. Jeszcze ludzie byli w pracy, dzieci nie wróciły ze szkoły i nie ma ofiar śmiertelnych. Są tylko ranni

— podkreśla metropolita lwowski.

Alarm i napięcie

Jak wyjaśnia arcybiskup, mieszkańcy są ostrzegani przed nalotami dzięki aplikacjom w telefonach i komunikatom służb państwowych. Na reakcję mają zwykle kilkanaście minut. Alarmy mogą trwać od kilkunastu minut do kilku godzin, a ich długość zależy od tego, czy kolejne drony i pociski nadal znajdują się w przestrzeni powietrznej Ukrainy. Obowiązek natychmiastowego zejścia do bezpiecznych miejsc mają szkoły, uczelnie i instytucje publiczne.

Życie w cieniu wojny

Abp Mokrzycki zwraca uwagę, że wojna przybrała dziś formę, która szczególnie obciąża psychicznie społeczeństwo. To nie tylko linia frontu, która się przesuwa, ale także nieustanne zagrożenie z powietrza.

Ta wojna trwa także na innym froncie

— zaznacza.

Wskazuje przy tym na powracających z frontu rannych i okaleczonych żołnierzy oraz częste pogrzeby poległych. Doświadczenie wojny dotyka więc mieszkańców nie tylko w chwilach ataków, ale także w codziennym życiu, naznaczonym stratą i niepewnością.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Karol Darmoros/Vatican News PL

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych