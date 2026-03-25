Wojna ponownie dała o sobie znać we Lwowie. We wczorajsze popołudnie mieszkańcy słyszeli w powietrzu charakterystyczny dźwięk i widzieli krążące drony. Rosyjskie obiekty były zestrzeliwane. Drony powodowały zniszczenia w różnych częściach Lwowa. „Nigdy nie mamy pewności, o której, kiedy, jakiego dnia mogą przylecieć” – relacjonuje Vatican News metropolita lwowski, abp Mieczysław Mokrzycki.
Uderzenie w miasto
Drony spadły m.in. w centrum – w pobliżu katedry oraz kościoła ojców Bernardynów – gdzie zniszczyły kamienice, które zaczęły płonąć. Kolejne uderzenia miały miejsce w rejonie dawnego kościoła św. Marii Magdaleny, gdzie wybite zostały okna, a uszkodzeniu uległy też budynki mieszkalne. Największe zniszczenia ponownie dotknęły bloki na dużych osiedlach.
Dzięki Bogu można powiedzieć, że było to po godzinach popołudniowych. Jeszcze ludzie byli w pracy, dzieci nie wróciły ze szkoły i nie ma ofiar śmiertelnych. Są tylko ranni
— podkreśla metropolita lwowski.
Alarm i napięcie
Jak wyjaśnia arcybiskup, mieszkańcy są ostrzegani przed nalotami dzięki aplikacjom w telefonach i komunikatom służb państwowych. Na reakcję mają zwykle kilkanaście minut. Alarmy mogą trwać od kilkunastu minut do kilku godzin, a ich długość zależy od tego, czy kolejne drony i pociski nadal znajdują się w przestrzeni powietrznej Ukrainy. Obowiązek natychmiastowego zejścia do bezpiecznych miejsc mają szkoły, uczelnie i instytucje publiczne.
Życie w cieniu wojny
Abp Mokrzycki zwraca uwagę, że wojna przybrała dziś formę, która szczególnie obciąża psychicznie społeczeństwo. To nie tylko linia frontu, która się przesuwa, ale także nieustanne zagrożenie z powietrza.
Ta wojna trwa także na innym froncie
— zaznacza.
Wskazuje przy tym na powracających z frontu rannych i okaleczonych żołnierzy oraz częste pogrzeby poległych. Doświadczenie wojny dotyka więc mieszkańców nie tylko w chwilach ataków, ale także w codziennym życiu, naznaczonym stratą i niepewnością.
Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Karol Darmoros/Vatican News PL
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/756390-atak-dronow-na-lwow-abp-mokrzycki-wybuchy-blisko-swiatyni
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.