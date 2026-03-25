40 pokoi, prywatny ogród i papieska historia. Niezwykła nieruchomość z duszą. XVII‑wieczny pałac związany z Karolem Wojtyłą II na sprzedaż

Widok na Watykan; Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
W Rzymie wystawiono na sprzedaż za 30 mln euro XVII-wieczną kamienicę, w której mieszkał podczas studiów młody ksiądz Karol Wojtyła” - podały media. To dawna siedziba Papieskiego Kolegium Belgijskiego; gmach znajduje się niedaleko Kwirynału, w centrum Wiecznego Miasta.

Jak odnotował portal Roma Today, w stolicy Włoch pojawiło się następujące ogłoszenie agencji zajmującej się sprzedażą luksusowych i zabytkowych nieruchomości: „historyczny pałac z kościołem i prywatnym ogrodem na sprzedaż”.

To w tym budynku mieszkał ksiądz Karol Wojtyła w latach 1946-1948. Przyszły papież Jan Paweł II studiował wtedy na Papieskim Uniwersytecie Angelicum.

Dawne Papieskie Kolegium Belgijskie przy via del Quirinale ma powierzchnię ponad 3,5 tys. metrów kwadratowych. Jest tam wewnętrzny dziedziniec z prywatnym ogrodem oraz dawny kościół. Budynek ma 6 kondygnacji i 40 pokojów. To jeden z najważniejszych historycznych gmachów w centrum miasta.

Jego dzieje sięgają początków XVII w., gdy hiszpańscy karmelici bosi zakupili tam kilka budynków, by przekształcić je w klasztor. W 1711 r. ukończono tam również budowę niewielkiego kościoła. Zakonnicy pozostali w klasztorze do francuskiej okupacji Rzymu w 1809 r., kiedy musieli go opuścić.

W 1846 roku budynek stał się siedzibą Papieskiego Kolegium Belgijskiego, które zamknięto w latach 70. XX wieku, po stopniowym spadku liczby belgijskich seminarzystów. Obecnie nieruchomość ma prywatnego właściciela.

W opiniach ekspertów elegancki, bogato wyposażony i zdobiony gmach stanowi syntezę czterech stuleci europejskiej historii religijnej i politycznej.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

