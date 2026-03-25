„W Rzymie wystawiono na sprzedaż za 30 mln euro XVII-wieczną kamienicę, w której mieszkał podczas studiów młody ksiądz Karol Wojtyła” - podały media. To dawna siedziba Papieskiego Kolegium Belgijskiego; gmach znajduje się niedaleko Kwirynału, w centrum Wiecznego Miasta.
Jak odnotował portal Roma Today, w stolicy Włoch pojawiło się następujące ogłoszenie agencji zajmującej się sprzedażą luksusowych i zabytkowych nieruchomości: „historyczny pałac z kościołem i prywatnym ogrodem na sprzedaż”.
To w tym budynku mieszkał ksiądz Karol Wojtyła w latach 1946-1948. Przyszły papież Jan Paweł II studiował wtedy na Papieskim Uniwersytecie Angelicum.
Dawne Papieskie Kolegium Belgijskie przy via del Quirinale ma powierzchnię ponad 3,5 tys. metrów kwadratowych. Jest tam wewnętrzny dziedziniec z prywatnym ogrodem oraz dawny kościół. Budynek ma 6 kondygnacji i 40 pokojów. To jeden z najważniejszych historycznych gmachów w centrum miasta.
Jego dzieje sięgają początków XVII w., gdy hiszpańscy karmelici bosi zakupili tam kilka budynków, by przekształcić je w klasztor. W 1711 r. ukończono tam również budowę niewielkiego kościoła. Zakonnicy pozostali w klasztorze do francuskiej okupacji Rzymu w 1809 r., kiedy musieli go opuścić.
W 1846 roku budynek stał się siedzibą Papieskiego Kolegium Belgijskiego, które zamknięto w latach 70. XX wieku, po stopniowym spadku liczby belgijskich seminarzystów. Obecnie nieruchomość ma prywatnego właściciela.
W opiniach ekspertów elegancki, bogato wyposażony i zdobiony gmach stanowi syntezę czterech stuleci europejskiej historii religijnej i politycznej.
Czytaj także
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
