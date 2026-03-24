„Z powodu wojny na Bliskim Wschodzie odwołano niektóre uroczystości Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie” - ogłosił łaciński patriarcha miasta kardynał Pierbattista Pizzaballa. W Niedzielę Palmową nie odbędzie się tradycyjna procesja z Góry Oliwnej do Jerozolimy, a Mszę Krzyżma w Wielki Czwartek przełożono na później.
Wezwanie do różańca o pokój
W przesłaniu do wiernych, przytoczonym przez Vatican News, kardynał Pizzaballa wezwał ich do zgromadzenia się w sobotę 28 marca na modlitwie różańcowej w intencji pokoju.
Włoski purpurat poinformował, że w Niedzielę Palmową 29 marca tradycyjna procesja zostanie zastąpiona przez chwilę modlitwy w Jerozolimie w miejscu, które zostanie jeszcze wyznaczone.
Msza Krzyżma w Wielki Czwartek, która zazwyczaj odbywała się w bazylice Grobu Pańskiego, została przełożona na późniejszy termin, gdy tylko pozwoli na to sytuacja; najlepiej, jak zaznaczono, jeszcze w okresie wielkanocnym.
Kościoły pozostaną otwarte, a duszpasterze będą starali się umożliwić wiernym modlitwę i udział w liturgii w dostępnych formach
— zaznaczył kardynał Pizzaballa.
Ograniczenia narzucone z powodu konfliktu i wydarzenia ostatnich dni nie pozwalają na to, by przewidywać szybką poprawę sytuacji. W stałym dialogu z właściwymi władzami, wraz z innymi Kościołami chrześcijańskimi, zastanawiamy się, w jaki sposób, w formach, które zostaną uzgodnione, będzie możliwe celebrowanie centralnej tajemnicy naszego Zbawienia w sercu naszych Kościołów
— napisał patriarcha.
Sytuacja pozostaje dynamiczna
Przyznał, że sytuacja pozostaje dynamiczna i nie ma możliwości podania definitywnych wskazówek na nadchodzące dni. Dlatego działania będą codziennie koordynowane.
Już teraz jednak wiadomo, że nie będzie można odprawiać zwykłych uroczystości otwartych dla wszystkich
— dodał hierarcha.
Do trudów tego czasu wojny, który dotyka nas wszystkich, dochodzi dziś także ból wynikający z niemożności godnego i wspólnego celebrowania Wielkanocy. To rana, która dołącza do wielu innych zadanych przez konflikt. Nie możemy jednak pozwolić, by nas to zniechęciło. Gdy nie możemy gromadzić się tak, jak byśmy chcieli, nie rezygnujmy z modlitwy
— podkreślił kardynał Pizzaballa w przesłaniu do wiernych.
Dodał też:
Żadna ciemność, nawet ta wojny, nie ma ostatniego słowa.
28 lutego siły USA i Izraela rozpoczęły operację przeciwko Iranowi, który w odwecie przystąpił do ataków na cele na Bliskim Wschodzie.
PAP/Vatican News PL
