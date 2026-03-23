Amerykanie coraz liczniej przygotowują się do przyjęcia katolicyzmu. Dane z diecezji wskazują, że nadchodząca Wielkanoc przyniesie wyraźny wzrost liczby katechumenów, co wielu interpretuje jako lokalne „odrodzenia” wiary - podaje Vatican News.
Po latach spadków liczby dorosłych przyjmujących chrzest lub wchodzących w pełną komunię z Kościołem, w Stanach Zjednoczonych obserwuje się wyraźny trend wzrostowy. Już między 2023 a 2024 rokiem zanotowano znaczący przyrost, a wstępne dane z kolejnych lat wskazują na dalsze zwiększanie się liczby konwertytów.
Rosnące liczby
Według dostępnych statystyk, liczba dorosłych chrztów oraz przyjęć do pełnej komunii rośnie w wielu diecezjach. W archidiecezji Newark do wstąpienia do Kościoła przygotowuje się 1701 osób — to wzrost o 72 proc. w porównaniu z 2023 rokiem. Podobne tendencje widoczne są w Cleveland, Richmond czy Bostonie.
W tym mglistym świecie szarości Kościół katolicki oferuje pewną jasność i jednoznaczność
— podkreśla ks. Armand Mantia, dyrektor ds. inicjacji dorosłych w archidiecezji Newark. Jak dodaje, do Kościoła przyciąga także spójność nauczania i wartości oraz zakorzenienie w historii i Biblii.
Wiara na kampusach
Wzrost widoczny jest także na uczelniach. Duszpasterze podkreślają znaczenie relacji i wspólnot. Jak mówi Ben Power z duszpasterstwa akademickiego na Uniwersytecie Stanowym Arizony, wzrost napędzają relacje i wspólnoty budowane na kampusach.
Z kolei ks. Randy Hoang z archidiecezji Portland zauważa szerszy proces: „Jesteśmy świadkami szerszej odnowy wśród naszych wiernych”. Jak dodaje, wiele osób bardziej otwarcie zaczyna żyć wiarą, która wcześniej była w dużej mierze doświadczeniem prywatnym.
Lokalne odrodzenia
Zdaniem Patricka Krisaka z archidiecezji Bostonu nie można jeszcze mówić o ogólnokrajowym przebudzeniu, jednak widać je już punktowo na poziomie lokalnym. Wśród przyczyn wskazuje on m.in. poszukiwanie stabilności, liturgię oraz postawy kontrkulturowe młodszych pokoleń.
Choć pełne dane za 2025 i 2026 rok nie są jeszcze dostępne, napływające z parafii sygnały układają się w spójny obraz. W wielu wspólnotach wzrost liczby katechumenów nie ma charakteru jednorazowego, lecz powtarza się kolejny rok z rzędu. Duszpasterze podkreślają, że często są to niewielkie liczby w skali pojedynczej parafii, ale widoczne i znaczące lokalnie.
Karol Darmoros/VaticanNews.va/pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/756227-wielkanocny-boom-konwersji-amerykanow-na-katolicyzm
