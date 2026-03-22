Aż 1600 dorosłych katechumenów oraz 900 dzieci przyjmie chrzest podczas tegorocznej Wielkanocy w Hongkongu. Te dane są postrzegane jako znak nadziei dla lokalnej wspólnoty Kościoła w regionie naznaczonym trudną sytuacją polityczną i ograniczeniami wolności religijnej.
Młodzi odkrywają wiarę
Znacząca część nowych wiernych to osoby, które zetknęły się z chrześcijaństwem w szkołach katolickich lub duszpasterstwie akademickim. Jak wskazują świadectwa katechumenów, ważną rolę odegrały formacja religijna oraz organizowane pielgrzymki i inicjatywy wspólnotowe.
Wyzwania polityczne
Wzrost liczby chrztów dokonuje się w kontekście napięć i ograniczeń. Przykładem jest sprawa katolickiego przedsiębiorcy Jimmy’ego Lai, skazanego na 20 lat więzienia. Raporty dotyczące wolności religijnej wskazują, że sytuacja w Hongkongu w ostatnich latach uległa pogorszeniu.
Początek drogi
Kardynał Stephen Chow Sau-yan, biskup Hongkongu, przypomniał katechumenom znaczenie sakramentu:
Przyjęcie chrztu oznacza przyjęcie ‘wody żywej’, którą jest Chrystus.
Podkreślił także, że to dopiero początek życia wiary.
Potrzebujecie wejść w głębszą relację z Kościołem
— zachęcał hierarcha.
Znak nadziei
Choć część wiernych odchodzi od praktyk religijnych, napływ nowych członków Kościoła pozostaje wyraźnym znakiem nadziei. W realiach społecznych i politycznych Hongkongu decyzja o przyjęciu chrztu nabiera szczególnego znaczenia.
