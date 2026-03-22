„Śmierć i ból powodowane przez te wojny są skandalem dla całej rodziny ludzkiej i wołaniem przed obliczem Boga! Ponawiam z mocą apel o wytrwałość na modlitwie, aby ustały działania zbrojne i aby w końcu otworzyły się drogi pokoju, oparte na szczerym dialogu i poszanowaniu godności każdej osoby ludzkiej” - powiedział Papież podczas modlitwy Anioł Pański.
Z głębokim niepokojem wciąż śledzę sytuację na Bliskim Wschodzie, a także w innych regionach świata rozdzieranych przez wojnę i przemoc. Nie możemy pozostawać w milczeniu wobec cierpienia tak wielu bezbronnych ludzi, będących ofiarami tych konfliktów
— powiedział Papież.
Ojciec Święty zaznaczył, że dzisiaj w Rzymie odbywa się wielki Maraton, z udziałem wielu sportowców z całego świata.
Jest to znak nadziei! Niech sport wytycza ścieżki pokoju, integracji społecznej i duchowości
— podkreślił.
Serdeczne pozdrowienia kieruję do was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów z różnych krajów, a w szczególności do tych, którzy przybyli z diecezji Kordoby w Hiszpanii. Z radością witam wiernych z Belluno i Pordenone, z Crotone oraz z parafii Matki Bożej Łaskawej w Rzymie. Pozdrawiam młodzież z Nave w diecezji Brescii, grupę przygotowujących się do bierzmowania z archidiecezji Florencji oraz przedstawicieli Associazione Direttori Albergo [Stowarzyszenia Dyrektorów Hoteli]
— powiedział Papież
ks. Paweł Rytel-Andrianik - Watykan/Vatican Media PL
