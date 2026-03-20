„Każda osoba niezależnie od swoich cech genetycznych jest godna życia”, podkreślił abp Ettore Balestrero podczas konferencji, która odbyła się 19 marca przy ONZ w Genewie z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa, który obchodzony jest 21 marca. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przypomniał, że osoby z trisomią 21, „są kimś więcej niż diagnozą” i „posiadają tę samą wrodzoną godność”.
W swoim wystąpieniu arcybiskup mówił jasno: „ich tożsamość genetyczna nie czyni ich ‘bardziej’ ani ‘mniej’ ludźmi”. Dlatego, jak zaznaczył „powinni w pełni korzystać ze swoich praw i uczestniczyć w każdym wymiarze życia społecznego”. Zwrócił też uwagę, że prawdziwa integracja „nie polega jedynie na zapewnianiu usług, lecz na uznaniu ich za pełnoprawnych członków wspólnoty”.
Hierarcha zdecydowanie odniósł się także do zagrożeń współczesnej kultury: „należy stanowczo odrzucić praktyki dyskryminacyjne i eugeniczne związane z selektywnym przerywaniem ciąży”. Jednocześnie przypomniał, że człowiek potrzebuje nie tylko profesjonalnej opieki, ale także „człowieczeństwa i serdecznej troski”. Cytując Papieża Leona XIV, dodał: „jakość życia nie zależy od osiągnięć, lecz od miłości”.
Panele
Wydarzenie zorganizowane przez Fundację Jérôme’a Lejeune’a zgromadziło przedstawicieli organizacji międzynarodowych, ekspertów i osoby z zespołem Downa. Odbyły się dwa panele dyskusyjne, które ukazały zarówno doświadczenie życia, jak i konkretne wyzwania społeczne.
Pierwszy panel, z udziałem samych osób z zespołem Downa i ich obrońców, miał charakter świadectwa. Podkreślano konieczność uznania osób z trisomią 21 za pełnoprawnych członków rodziny ludzkiej. Zwrócono uwagę, że 20. rocznica Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych jest okazją do odnowienia zobowiązań na rzecz godności i równości.
Drugi panel koncentrował się na kwestiach systemowych. Dyskutowano o związku między problemami zdrowotnymi a izolacją społeczną, znaczeniu wczesnej diagnostyki i terapii oraz potrzebie inwestowania w opiekę zdrowotną. Podkreślono także rolę Światowej Organizacji Zdrowia w promowaniu równego dostępu do leczenia oraz potrzebę większej akceptacji narodzin dzieci z zespołem Downa.
Jerome Lejeune
Organizatorem wydarzenia była Fundacja Jérôme’a Lejeune’a, nosząca imię francuskiego genetyka, który w 1959 roku odkrył przyczynę zespołu Downa: trisomię chromosomu 21. Jego badania zapoczątkowały rozwój nowoczesnej genetyki klinicznej. Lejeune był nie tylko wybitnym naukowcem, ale także obrońcą życia. Sprzeciwiał się wykorzystywaniu badań genetycznych do selekcji prenatalnej, podkreślając, że jego odkrycie miało służyć leczeniu, a nie eliminowaniu chorych.
Był bliskim współpracownikiem św. Jana Pawła II i pierwszym przewodniczącym Papieskiej Akademii Życia. Dziś Kościół prowadzi jego proces beatyfikacyjny. Jego dziedzictwo pozostaje aktualne: przypomina, że prawdziwą miarą człowieczeństwa jest godność każdej osoby, a nie jej sprawność czy użyteczność.
Vatican News
