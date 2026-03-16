Dramatyczne informacje z Ekwadoru. Dwóch księży oddało życie, ratując tonących ministrantów. Do tragedii doszło podczas rekolekcji wielkopostnych nad morzem w miejscowości Playas. Ks. Alfonso Avilés Pérez i ks. Pedro Anzoátegui nie wahali się wskoczyć do wody, by uratować dzieci.
Ks. Alfonso Avilés Pérez, był proboszczem parafii św. Alberta Wielkiego. Duchownym był ponad 30 lat. Zmarł w wieku 60 lat. Z kolei drugi z księży, ks. Pedro Anzoátegui miał 44 lata.
Arcybiskup Guayaquil, kardynał Luis Cabrera, podczas Mszy św. poprosił wiernych o modlitwę za zmarłych i podkreślił ich poświęcenie:
Naszych braci Alfonsa i Pedro, których Pan w tych okolicznościach obdarza dziś swoją łaską i błogosławieństwem.
Parafia św. Alberta Wielkiego zaznacza, że ks. Alfonso „odszedł do Domu Ojca, poświęcając się wielkodusznie za tych, którzy zostali mu powierzeni”.
kk/eKAI/Deon/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/755666-dwoch-ksiezy-oddalo-zycie-ratujac-tonacych-ministrantow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
