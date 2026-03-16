Tragedia podczas rekolekcji w Ekwadorze! Dwóch księży oddało życie, ratując tonących ministrantów. "Nie wahali się wskoczyć do wody"

autor: Fratria/X
Dramatyczne informacje z Ekwadoru. Dwóch księży oddało życie, ratując tonących ministrantów. Do tragedii doszło podczas rekolekcji wielkopostnych nad morzem w miejscowości Playas. Ks. Alfonso Avilés Pérez i ks. Pedro Anzoátegui nie wahali się wskoczyć do wody, by uratować dzieci.

Ks. Alfonso Avilés Pérez, był proboszczem parafii św. Alberta Wielkiego. Duchownym był ponad 30 lat. Zmarł w wieku 60 lat. Z kolei drugi z księży, ks. Pedro Anzoátegui miał 44 lata.

Arcybiskup Guayaquil, kardynał Luis Cabrera, podczas Mszy św. poprosił wiernych o modlitwę za zmarłych i podkreślił ich poświęcenie:

Naszych braci Alfonsa i Pedro, których Pan w tych okolicznościach obdarza dziś swoją łaską i błogosławieństwem.

Parafia św. Alberta Wielkiego zaznacza, że ks. Alfonso „odszedł do Domu Ojca, poświęcając się wielkodusznie za tych, którzy zostali mu powierzeni”.

kk/eKAI/Deon/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych