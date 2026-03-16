Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało program kwietniowej pielgrzymki Leona XIV do czterech afrykańskich krajów, a także logotypy i hasła, które będą towarzyszyć poszczególnym etapom tej wizyty.
Leon XIV odwiedzi kontynent afrykański w dniach 13-23 kwietnia. W tym czasie uda się kolejno do Algierii, Kamerunu, Angoli i Gwinei Równikowej.
Algieria – „Pokój z wami”
Leon XIV odwiedzi Algierię w dniach 13-15 kwietnia. Hasłem jego podróży będą słowa: „Pokój z wami”, przetłumaczone na język arabski jako popularne pozdrowienie „Assalmu Alaykom”. Logo papieskiej podróży zawiera je w trzech językach: po arabsku, w berberyjskim języku amazigh i po francusku, wypisane żółtą czcionką, odwołującą się do koloru watykańskiej flagi. Jest ono zaproszeniem do dialogu i spotkania między chrześcijanami i muzułmanami oraz „powszechnym zaproszeniem do życia w pokoju, braterstwie i harmonijnym współistnieniu”.
Sam logotyp utrzymany jest w barwach algierskiej flagi – zieleni, czerwieni i bieli. Na tle konturu kraju widnieje jeden z najstarszych chrystogramów – znak chi rho – oraz wizerunek inspirowany starożytnymi płaskorzeźbami, przedstawiający dwa gołębie, pijące z jednej misy – symbol pokoju i komunii.
Tuż po przylocie do stolicy, Algieru, Papież uda się pod pomnik, upamiętniający algierską wojnę o niepodległość z przełomu lat 50. i 60. Następnie spotka się z w pałacu prezydenckim z głową państwa, Abdelmadjidem Tebbounem (którego w lipcu ubiegłego roku przyjął na prywatnej audiencji), a później z przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego i dyplomatów. Po południu odwiedzi Wielki Meczet w Algierze, spotka się prywatnie z siostrami augustiankami w prowadzonym przez nie centrum dla potrzebujących. Ostatnim punktem programu pierwszego dnia wizyty będzie spotkanie z algierskimi katolikami w Bazylice Matki Bożej Afrykańskiej.
Drugi dzień poświęcony będzie św. Augustynowi. Rano Papież uda się do Annaby, gdzie odwiedzi stanowisko archeologiczne i spotka się ze współbraćmi augustianami. Po południu będzie przewodniczył Mszy św. w Bazylice św. Augustyna. W ciągu dnia odwiedzi też małe siostry ubogich i ich podopiecznych – osoby starsze. Wieczorem powróci do Algieru, skąd w środę 15 kwietnia odleci do stolicy Kamerunu – Jaunde.
Kamerun – „W Nim jesteśmy jedno”
Pielgrzymce do Kamerunu będzie towarzyszyło hasło, które jest również papieską dewizą, którą Leon XIV wybrał najpierw jako swoje zawołanie biskupie, a potem papieskie: „In illo uno unum”. Logo jego wizyty przedstawia Biblię – fundament wiary chrześcijańskiej – na której opiera się zarys kraju, utrzymany w narodowych barwach i opatrzony krzyżem wraz z maryjnym monogramem. W centrum logotypu znajduje się gołębica, symbol Ducha Świętego, zaś po prawej stronie wizerunek modlącego się Papieża – „znak komunii i duszpasterskiego towarzyszenia Ludowi Bożemu”.
W Kamerunie Papież będzie od 15 do 18 kwietnia. Pierwszego dnia w stolicy spotka się z prezydentem, przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego i dyplomatów, a także odwiedzi sierociniec Ngul Zamba. Wieczorem spotka się prywatnie z biskupami kameruńskimi, w siedzibie episkopatu.
W czwartek, 16 kwietnia Leon XIV uda się do Bamendy, czwartego pod względem wielkości miasta w kraju, gdzie w katedrze św. Józefa weźmie udział w spotkaniu na rzecz pokoju z lokalną społecznością, a następnie odprawi Mszę św. z udziałem wiernych na płycie międzynarodowego lotniska. Po zakończonej celebracji powróci do Jaunde.
W piątek, 17 kwietnia, Papież uda się do Douali, gdzie odprawi Mszę św. dla wiernych na stadionie Japoma oraz uda się z prywatną wizytą do katolickiego szpitala św. Pawła. Wieczorem, po powrocie do stolicy, spotka się ze studentami i wykładowcami na kampusie Katolickiego Uniwersytetu Afryki Środkowej. Następnego dnia rano odprawi trzecią podczas swej wizyty Mszę św. na lotnisku miejskim, a w południe uda się w dalszą część podróży – do Angoli.
Angola – papieskie błogosławieństwo i świadectwo pielgrzyma nadziei, pojednania i pokoju
„Papież Leon XIV – pielgrzym nadziei, pojednania i pokoju, błogosławi Angolę” – to motto, które towarzyszyć będzie papieskiej wizycie w tym kraju. Logo przedstawia zaznaczony na czerwono kontur kraju – symbol krwi, przelanej przez mieszkańców Angoli. Gałąź mulemby, afrykańskiego drzewa figowego, układają się w półokrąg, symbolizujący pracę, a wspólnie z krzyżem staje się symbolem Eucharystii. Wizerunek dopełniają linie symbolizujące rzeki, a jego przesłaniem jest ukazanie Angoli, pobłogosławionej przez Boga i prowadzonej przez Papieża ku przyszłości „pokoju, godności i odnowionej nadziei”.
W Angoli Papież będzie od soboty, 18 kwietnia do wtorku, 22 kwietnia. Pierwszego dnia, podobnie jak w Kamerunie, przybędzie do stolicy, Luandy, spotka się najpierw z prezydentem, następnie z przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego i korpusu dyplomatycznego, a wieczorem – w formie prywatnej – z biskupami. Drugiego dnia, w niedzielę odprawi Mszę św. dla wiernych w nowoczesnym mieście Kilamba, położonym niedaleko stolicy. Następnie uda się helikopterem do sanktuarium maryjnego Niepokalanego Poczęcia NMP, nazywanego Mama Muxima, które stanowi główny ośrodek maryjnej pobożności i pielgrzymek Angolijczyków. Po południu będzie tam przewodniczył nabożeństwu różańcowemu, a następnie powróci do stolicy.
W poniedziałek uda się do odległego o 1000 km. nadmorskiego miasta Saurimo, gdzie odwiedzi dom opieki dla osób starszych i odprawi Mszę św. z udziałem wiernych. Wieczorem, w stołecznej parafii MB Fatimskiej, spotka się z biskupami, kapłanami, osobami konsekrowanymi i zaangażowanymi w duszpasterstwo. Do Gwinei Równikowej odleci we wtorek rano.
Gwinea Równikowa – „Chrystus, światło Gwinei Równikowej – ku przyszłości pokoju”
Logo papieskiej wizyty w Gwinei Równikowej przedstawia „drogę Kościoła oraz odnowioną nadzieję niesioną przez wizytę papieża Leona XIV”. Składa się na nie złoty krzyż, który symbolizuje Chrystusa Zmartwychwstałego, podobizna afrykańskiej rodziny, symbolu „podstawowej jedności społeczeństwa i pierwszego miejsca, w którym dokonuje się ewangelizacja” oraz misjonarz, w łodzi na morzu, trzymający księgę – co jest symbolem misyjności i zanurzenia w wodach chrztu. Tło nawiązuje do kolorów flagi narodowej: niebieskiego, zielonego, białego i czerwonego, które symbolizują ziemię, pokój i walkę o wolność. Sama wizyta potrwa od 21 do 23 kwietnia.
W byłej stolicy Gwinei Równikowej, Malabo, Papież spotka się z prezydentem, przedstawicielami władz, społeczeństwa i dyplomatów, ale też z przedstawicielami świata kultury, którzy będą na niego oczekiwać na Kampusie Uniwersyteckim im. Leona XIV, narodowej uczelni. Po południu Papież spotka się z personelem i podopiecznymi szpitala psychiatrycznego „Jean Pierre Olie”, a także – prywatnie – z gwinejskimi biskupami.
W środę uda się do miasta Mongomo, gdzie odprawi Mszę św. Bazylice Niepokalanego Poczęcia NMP i odwiedzi Szkołę Techniczną im. Papieża Franciszka, a następnie uda się do miejscowości Bata, gdzie uda się na spotkanie z więźniami, będzie modlił się przy pomniku upamiętniającym ofiary serii wybuchów w koszarach wojskowych w 2021 r., a wieczorem spotka się z młodzieżą i rodzinami na stadionie miejskim w Bata.
Ostatniego dnia pobytu na kontynencie afrykańskim, w środę 23 kwietnia, Papież odprawi Mszę św. na stadionie w Malabo, a następnie uda się w podróż powrotną do Rzymu.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/755656-znamy-program-hasla-i-loga-pielgrzymki-leona-xiv-do-afryki
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.