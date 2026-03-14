Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej potwierdził dziennikarzom Leon XIV obejmuje apartament w Pałacu Apostolskim. 14 marca następuje przeprowadzka z Pałacu Doktryny Nauki Wiary, gdzie Papież mieszkał przez pierwsze 10 miesięcy swojego pontyfikatu.
Dziś po południu Papież Leon obejmie apartament w Pałacu Apostolskim, przenosząc się wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami do pomieszczeń, z których korzystali jego poprzednicy. Potwierdził to dziś Matteo Bruni, dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.
Dotychczas papież mieszkał w Pałacu Doktryny Nauki Wiary, gdzie rezydował, gdy był prefektem Dykasterii ds. Biskupów. Apartament papieski, obecnie odnowiony, znajduje się na trzeciej loggii Pałacu Apostolskiego. Składa się z różnych pomieszczeń, w tym z prywatnego gabinetu, z którego papież ukazuje się podczas modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra, biblioteki oraz małej kaplicy.
Leon XIV 11 maja 2025 roku ponownie otworzył papieski apartament w Pałacu Apostolskim, zdejmując pieczęcie nałożone 21 kwietnia po śmierci papieża Franciszka, który zdecydował się mieszkać w Domu Świętej Marty.
Pierwszym papieżem, który zamieszkał w tych pomieszczeniach na trzeciej loggii, był św. Pius X (1903–1914).
