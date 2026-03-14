„Relikwie rodziny Ulmów wzywają nas do ochrony zagrożonego życia, narodzonego i nienarodzonego. Przypominają nam również o obowiązku przeciwstawienia się każdej formie antysemityzmu” – powiedział Vatican News biskup diecezji Columbus Earl Fernandes. Relikwie Józefa i Wiktorii Ulmów i ich dzieci oraz ks. Michaela Josepha McGivney’a, założyciela Rycerzy Kolumba, nawiedzają obecnie kościoły diecezji Columbus w stanie Ohio.
Bp Fernades odnosząc się do peregrynacji relikwii błogosławionego ks. Michaela McGivneya, wskazał, że pozwalają one na nowo wyrazić uznanie dla jego posługi, a także patriotyzmu, gdy świętujemy 250 rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Założona przez niego organizacja Rycerzy Kolumba jest największą na świecie katolicką organizacją mężczyzn liczącą ponad 2 miliony członków. Założyciel został beatyfikowany w 2020 roku.
Józef i Wktoria Ulmowie wraz z siedmiorgiem dzieci zostali zamordowani przez Niemców w 1944 r. za ukrywanie Żydów. Decyzją papieża Franciszka rodzina została beatyfikowana we wrześniu 2023 r. Instytut Yad Vashem przyznał jej tytuł i medal Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.
Książka o rodzinie Ulmów, opublikowana we Włoszech i Stanach Zjednoczonych została wydana także po polsku przez Centrum Heschela KUL i jest dostępna bezpłatnie pod linkiem: https://tiny.pl/k2j57x9v
Ta peregrynacja wzywa nas do refleksji i bycia profetycznymi świadkami ludzkiego dobra
— podsumowuje biskup diecezji Columbus.
Leon XIV wspomniał o bł. rodzinie Ulmów: To znak radości, skłaniający do refleksji. Byli zjednoczeni w miłości i w męczeństwie
S. Matylda Getter, Ks. Marceli Godlewski czy rodzina Ulmów. W Rzymie pokazano niesamowity film o ludziach Kościoła ratujących Żydów!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/755531-relikwie-ulmow-peregrynuja-po-kosciolach-w-usa
