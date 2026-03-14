Ponad tysiąc sołtysów w pielgrzymce do Sanktuarium św. Józefa. "To oni są głosem społeczności wiejskiej i zabiegają o dobry interes wsi"

Ponad tysiąc sołtysów w pielgrzymce do Sanktuarium Św. Józefa / autor: FB/Krzysztof Grabowski
Ponad tysiąc sołtysów w pielgrzymce do Sanktuarium Św. Józefa / autor: FB/Krzysztof Grabowski

Ponad tysiąc sołtysów bierze udział w X pielgrzymce do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Wydarzenie związane jest z obchodzonym 11 marca w kraju Dniem Sołtysa i gromadzi sołtysów z Wielkopolski, których w regionie jest blisko cztery tysiące.

Organizatorem „Pielgrzymki Sołtysów do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu” od 10 lat jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Św. Józef to patron sołtysów.

Pielgrzymka – jak powiedział PAP gospodarz wydarzenia, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski - jest wyjątkową okazją do podziękowania sołtysom za pracę oraz zaangażowanie wkładane w sprawy wsi i jej mieszkańców.

Ich praca ma wyjątkowy charakter, są pierwszym ogniwem łączącym lokalne społeczności z samorządami. To oni są głosem społeczności wiejskiej i zabiegają o dobry interes wsi. Przekazują informacje, co należy i można w swojej miejscowości zrobić i gdzie sięgnąć po dotacje. Dlatego warto w dniu ich święta zwrócić szczególną uwagę na ich pracę

— powiedział.

Wielkopolskie sołectwa – zdaniem Grabowskiego - od wielu lat mogą liczyć na wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Konkursy dotacyjne

Organizowane są konkursy dotacyjne - „Pięknieje wielkopolska wieś”, „Nasza wieś naszą wspólną sprawą”, „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” oraz „Wielkopolska wspiera gospodynie wiejskie”, które umożliwiają realizację rozmaitych projektów i przedsięwzięć na obszarach wiejskich.

Dotychczas do sołectw i gmin trafiło łączne wsparcie w wysokości blisko 93,5 mln zł i zrealizowano blisko 4 tys. projektów.

Warto podkreślić znaczenie funduszu sołeckiego, który wspiera oddolne inicjatywy mieszkańców i daje możliwość samodzielnego decydowania o tym, na co zostaną przeznaczone środki. Wsparcie odbywa się również dzięki wdrażaniu środków z budżetu Unii Europejskiej. Na wsiach powstają nowe drogi, sieci kanalizacyjnie i wodociągowe, a także obiekty pełniące funkcje kulturalne, takie jak np. świetlice wiejskie

— powiedział.

W rozmowie z PAP sołtysi powiedzieli, że podczas pielgrzymki modlą się za mieszkańców swoich wsi, o dobre plony i dar mądrego kierowania sołectwami.

Po Mszy św. celebrowanej przez biskupa kaliskiego ks. Damiana Bryla druga część uroczystości przeniesie się do hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Stawiszynie. Tam m.in. zostaną ogłoszone wyniki etapu wojewódzkiego piątej edycji konkursu „Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa”.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

