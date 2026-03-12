Ojciec Święty mianował bp. Luisa Marína de San Martín O.S.A. nowym papieskim jałmużnikiem i prefektem Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia.
Hiszpański augustianin był dotychczas podsekretarzem Sekretariatu Generalnego Synodu. Leon XIV nadał mu również godność arcybiskupa. Zastąpi kard. Konrada Krajewskiego, którego Leon XIV mianował dziś metropolitą łódzkim.
Abp de San Martín urodził się 21 sierpnia 1961 r. w Madrycie. W 1982 r. wstąpił do augustianów. W 1988 r. przyjął święcenia kapłańskie. Uzyskał doktorat z teologii na Papieskim Uniwersytecie Comillas w Madrycie.
Był kolejno formatorem w seminarium w Los Negrales, radnym prowincjalnym augustianów, przeorem klasztoru Santa María de La Vid, profesorem teologii w ośrodkach augustiańskich w Los Negrales, San Lorenzo de El Escorial i Valladolid, wykładowcą na wydziale teologicznym w Burgos.
Augustianie powierzyli mu funkcję archiwisty generalnego, asystenta generalnego oraz przewodniczącego Instytutu Duchowości Augustiańskiej.
Mianowanie przez papieża Franciszka
W 2021 r. Franciszek mianował go podsekretarzem Synodu Biskupów i biskupem tytularnym Suliany.
