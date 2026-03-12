Jak informuje Konferencja Episkopatu Polski, kardynał Konrad Krajewski został mianowany przez papieża Leona XIV arcybiskupem metropolitą łódzkim. Zastąpi więc kard. Grzegorza Rysia, który w grudniu ub. roku objął urząd metropolity krakowskiego. Decyzję Ojca Świętego ogłosiła w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce.
Od grudnia funkcję administratora archidiecezji łódzkiej pełnił biskup Zbigniew Wołkowicz.
Od roku 2013 kardynał Krajewski pełnił funkcję Jałmużnika Jego Świątobliwości. Od roku 2022 był prefektem Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia.
Kard. Konrad Krajewski urodził się 25 listopada 1963 roku w Łodzi. W 1982 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. W 1988 roku uzyskał magisterium z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i tego samego roku, 11 czerwca, przyjął święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego biskupa łódzkiego Władysława Ziółka. Przez dwa lata pracował duszpastersko w diecezji łódzkiej. W 1990 roku podjął studia w zakresie liturgiki w Papieskim Instytucie Liturgicznym Anselmianum, gdzie w 1993 roku uzyskał kościelny licencjat. W 1995 roku obronił doktorat z teologii ze specjalizacją w dziedzinie liturgiki w Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu
Po powrocie z Rzymu w 1995 roku został ceremoniarzem abp. Władysława Ziółka oraz wykładowcą liturgiki i dyrektorem biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. W 1997 roku, podczas wizyty Jana Pawła II w Polsce, zajmował się przygotowaniem liturgicznym wszystkich stacji. Od 1997 roku był też prefektem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, a 1 października 1998 roku podjął pracę w Urzędzie Papieskich Celebracji Liturgicznych. Od 12 maja 1999 roku do czasu mianowania go szefem Urzędu Dobroczynności Apostolskiej 3 sierpnia 2013 roku był ceremoniarzem papieskim. Sakrę biskupią przyjął 17 września 2013 roku w bazylice watykańskiej
Prefekt nowopowstałej Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia.
Kardynał Krajewski pełnił następujące funkcje za czasów pontyfikatu papieża Franciszka.
28 czerwca 2018 roku, na konsystorzu w Bazylice św. Piotra, papież Franciszek kreował go kardynałem diakonem, a jako kościół tytularny nadał mu kościół Matki Bożej Niepokalanej na Eskwilinie. 6 października 2018 roku papież Franciszek mianował go członkiem Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. 5 czerwca 2022 roku został również mianowany prefektem nowo powstałej Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia
Gratulacje od przewodniczącego KEP
Mianowania kardynałowi pogratulował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda.
Po wielu latach posługi w kurii rzymskiej powraca ksiądz kardynał do ojczyzny oraz do swojej rodzinnej archidiecezji Łódzkiej, z której się wywodzi
— napisał abp Wojda w liście do kard. Krajewskiego.
Bogate doświadczenie Kościoła powszechnego oraz Stolicy Apostolskiej niech stanie się cennym darem dla Kościoła w Łodzi oraz dla całego Kościoła w Polsce. Niech ono umacnia wiernych świeckich, osoby konsekrowane i duchownych w wiernej służbie Chrystusowi oraz inspiruje ich do odważnego świadectwa wiary
— podkreślił.
