Podczas audiencji generalnej Leon XIV nawiązał do sytuacji na Bliskim Wschodzie i do dzisiejszych uroczystości pogrzebowych maronickiego kapłana, który zginął podczas bombardowania, ratując jednego z parafian. „Niech Pan sprawi, aby jego przelana krew stała się ziarnem pokoju dla umiłowanego Libanu” – mówił.
Dzisiaj w Qlayaa w Libanie odbędzie się pogrzeb ks. Pierre’a Al Raï, maronickiego proboszcza jednej z chrześcijańskich wiosek na południu Libanu, które w tych dniach ponownie doświadczają dramatu wojny
— mówił Papież, zapewniając o bliskości względem całego narodu libańskiego „w czasie ciężkiej próby”.
„Ks. Pierre był prawdziwym pasterzem”
W języku arabskim al rai oznacza pasterz – ks. Pierre był prawdziwym pasterzem, który zawsze pozostawał blisko swojego ludu, okazując miłość i poświęcenie Jezusa – Dobrego Pasterza. Gdy tylko dowiedział się, że niektórzy parafianie zostali ranni w wyniku bombardowania, bez wahania pospieszył im z pomocą. Niech Pan pozwoli, aby jego przelana krew stała się zasiewem pokoju dla ukochanego Libanu
— wskazał Leon XIV.
Ojciec Święty wezwał też do kontynuowania modlitw o pokój w Iranie i na całym Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w intencji ofiar cywilnych, wśród których jest wiele niewinnych dzieci.
Niech nasza modlitwa będzie pocieszeniem dla cierpiących i nasieniem nadziei na przyszłość
— zachęcił.
Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan/Vatican News PL
