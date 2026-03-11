Leon XIV prosi o modlitwę o pokój na Bliskim Wschodzie. "Niech będzie pocieszeniem dla cierpiących i nasieniem nadziei na przyszłość"

Papież Leon XIV / autor: PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT
Papież Leon XIV / autor: PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT

Podczas audiencji generalnej Leon XIV nawiązał do sytuacji na Bliskim Wschodzie i do dzisiejszych uroczystości pogrzebowych maronickiego kapłana, który zginął podczas bombardowania, ratując jednego z parafian. „Niech Pan sprawi, aby jego przelana krew stała się ziarnem pokoju dla umiłowanego Libanu” – mówił.

CZYTAJ TAKŻE: Proboszcz z Libanu zginął w izraelskim ostrzale. Ratował rannego parafianina. W ostatnim wywiadzie zostawił ważne przesłanie

Dzisiaj w Qlayaa w Libanie odbędzie się pogrzeb ks. Pierre’a Al Raï, maronickiego proboszcza jednej z chrześcijańskich wiosek na południu Libanu, które w tych dniach ponownie doświadczają dramatu wojny

— mówił Papież, zapewniając o bliskości względem całego narodu libańskiego „w czasie ciężkiej próby”.

Ks. Pierre był prawdziwym pasterzem”

W języku arabskim al rai oznacza pasterz – ks. Pierre był prawdziwym pasterzem, który zawsze pozostawał blisko swojego ludu, okazując miłość i poświęcenie Jezusa – Dobrego Pasterza. Gdy tylko dowiedział się, że niektórzy parafianie zostali ranni w wyniku bombardowania, bez wahania pospieszył im z pomocą. Niech Pan pozwoli, aby jego przelana krew stała się zasiewem pokoju dla ukochanego Libanu

— wskazał Leon XIV.

Ojciec Święty wezwał też do kontynuowania modlitw o pokój w Iranie i na całym Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w intencji ofiar cywilnych, wśród których jest wiele niewinnych dzieci.

Niech nasza modlitwa będzie pocieszeniem dla cierpiących i nasieniem nadziei na przyszłość

— zachęcił.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. 12. dzień operacji przeciwko Iranowi. Teheran uderzył w Izrael i bazy USA, seria ataków w Zatoce Perskiej

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan/Vatican News PL

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych