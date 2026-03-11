Papież Leon XIV zachęca Polaków do udziału w Gorzkich żalach. "Niech modlitwie towarzyszą konkretne czyny miłości"

Zwracając się do Polaków podczas audiencji generalnej, Leon XIV przypomniał o polskiej tradycji wielkopostnej: nabożeństwie Gorzkich żalów. Zachęcił do udziału w nim oraz do podejmowania „konkretnych czynów miłości”, zwłaszcza w rodzinach i we wspólnocie Kościoła.

Publikujemy treść papieskich pozdrowień:

Serdecznie pozdrawiam Polaków. Od ponad trzystu lat w Wielkim Poście, śpiewając Gorzkie żale, rozważacie Mękę Jezusa i boleści Jego Matki. Zachęcam do udziału w tych nabożeństwach. Niech modlitwie towarzyszą konkretne czyny miłości: pomoc, pojednanie i budowanie pokoju, szczególnie w waszych rodzinach i we wspólnocie Kościoła. Wszystkich was błogosławię.

Wśród Polaków, uczestniczących w audiencji generalnej na Placu św. Piotra, byli m.in.: członkowie chóru kameralnego Koe z Sokołowskiego Ośrodka Kultury w Sokołowie Podlaskim, pielgrzymi z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łomży, pielgrzymi z Lasowic Wielkich, grupa z parafii pw. św. Wojciecha w Kielcach, pielgrzymi z diecezji płockiej i grupa z parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan/Vatican News PL

