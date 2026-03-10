„404. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski będzie poświęcone przede wszystkim kwestii parafii” – zaznaczył rzecznik Episkopatu ks. Leszek Gęsiak SJ podczas briefingu dla mediów przed rozpoczęciem obrad biskupów.
- Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski będzie poświęcone przede wszystkim problemowi parafii
— przyznał Rzecznik KEP.
Parafia jest podstawową komórką pracy duszpasterskiej Kościoła, stąd też wielka waga którą do tego tematu si przywiązuje
— zaznaczył.
Refleksja w czterech wymiarach
Dodał, że w tym temacie będzie prowadzona refleksja w czterech zasadniczych wymiarach: duszpasterskim, katechetyczno-ewangelizacyjnym, charytatywnym i administracyjnym.
Nasza dyskusja będzie trwała na sposób synodalny
— przyznał ks. Gęsiak.
Rzecznik KEP wskazał, że biskupi będą również pracować w małych grupach dyskusyjnych. Dodał, że do tego dialogu o sposobie funkcjonowania parafii zostali zaproszeni biskupi z innych krajów europejskich. Wyjaśnił, że kwestia ta będzie podejmowana w kluczu przeżywanego roku duszpasterskiego 2025/2026 pod hasłem: „Uczniowie-misjonarze”.
Ks. Gęsiak zaznaczył, że biskupi będą także dyskutować nad końcową wersją dokumentów Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce.
Na ostatnim Zebraniu Plenarnym w Gdańsku zostały przyjęte robocze projekty dokumentów, które w ostatnich miesiącach zostały poddane szerokiej konsultacji, przede wszystkim z Konferencjami Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych i Zakonów Męskich. Te wszystkie uwagi zostały przekazane do Sekretariatu Generalnego KEP i na tym Zebraniu Plenarnym będzie trwała ostateczna rozmowa i biskupi będą ten temat zgłębiać i kontynuować
— stwierdził Rzecznik KEP.
Bieżące działania Fundacji Świętego Józefa
Pośród innych tematów ks. Gęsiak wymienił bieżące działania Fundacji Świętego Józefa, która od kilku miesięcy działa z nowym zarządem, a także 300-lecie kanonizacji św. Stanisława Kostki oraz Europejskie Spotkanie Młodych w Łodzi.
Rzecznik Episkopatu zaznaczył, że biskupi będą się także wspólnie modlić, w sposób szczególny jutro o godz. 18.00 w Bazylice św. Krzyża w Warszawie, gdzie będą sprawować Eucharystię z okazji 400. Rocznicy powstania parafii.
