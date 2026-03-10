404. Zebranie Plenarne KEP. Parafia w centrum uwagi, refleksja w czterech wymiarach. Biskupi rozpoczynają kluczowe obrady

Ks. Leszek Gęsiak SJ / autor: BP KEP
404. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski będzie poświęcone przede wszystkim kwestii parafii” – zaznaczył rzecznik Episkopatu ks. Leszek Gęsiak SJ podczas briefingu dla mediów przed rozpoczęciem obrad biskupów.

  1. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski będzie poświęcone przede wszystkim problemowi parafii

— przyznał Rzecznik KEP.

Parafia jest podstawową komórką pracy duszpasterskiej Kościoła, stąd też wielka waga którą do tego tematu si przywiązuje

— zaznaczył.

Refleksja w czterech wymiarach

Dodał, że w tym temacie będzie prowadzona refleksja w czterech zasadniczych wymiarach: duszpasterskim, katechetyczno-ewangelizacyjnym, charytatywnym i administracyjnym.

Nasza dyskusja będzie trwała na sposób synodalny

— przyznał ks. Gęsiak.

Rzecznik KEP wskazał, że biskupi będą również pracować w małych grupach dyskusyjnych. Dodał, że do tego dialogu o sposobie funkcjonowania parafii zostali zaproszeni biskupi z innych krajów europejskich. Wyjaśnił, że kwestia ta będzie podejmowana w kluczu przeżywanego roku duszpasterskiego 2025/2026 pod hasłem: „Uczniowie-misjonarze”.

Ks. Gęsiak zaznaczył, że biskupi będą także dyskutować nad końcową wersją dokumentów Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce.

Na ostatnim Zebraniu Plenarnym w Gdańsku zostały przyjęte robocze projekty dokumentów, które w ostatnich miesiącach zostały poddane szerokiej konsultacji, przede wszystkim z Konferencjami Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych i Zakonów Męskich. Te wszystkie uwagi zostały przekazane do Sekretariatu Generalnego KEP i na tym Zebraniu Plenarnym będzie trwała ostateczna rozmowa i biskupi będą ten temat zgłębiać i kontynuować

— stwierdził Rzecznik KEP.

Bieżące działania Fundacji Świętego Józefa

Pośród innych tematów ks. Gęsiak wymienił bieżące działania Fundacji Świętego Józefa, która od kilku miesięcy działa z nowym zarządem, a także 300-lecie kanonizacji św. Stanisława Kostki oraz Europejskie Spotkanie Młodych w Łodzi.

Rzecznik Episkopatu zaznaczył, że biskupi będą się także wspólnie modlić, w sposób szczególny jutro o godz. 18.00 w Bazylice św. Krzyża w Warszawie, gdzie będą sprawować Eucharystię z okazji 400. Rocznicy powstania parafii.

BP KEP/Vatican Media PL/oprac. Natalia Wierzbicka

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

