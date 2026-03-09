„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6) – to hasło pielgrzymki Leona XIV do Księstwa Monako. Z kolei logo, towarzyszące pierwszej papieskiej wizycie w tym kraju, przedstawia Ojca Świętego w stroju liturgicznym, wieżę pałacu książęcego w Monako i watykańskie barwy. Symbole te będą towarzyszyć jednodniowej podróży Papieża, która odbędzie się w sobotę, 28 marca. W planach papieskiej wizyty jest spotkanie z księciem Monako, młodzieżą i katechumenami. Monako to drugie najmniejsze suwerenne państwo na świecie (po Watykanie).
Mottem papieskiej wizyty – pierwszej w historii Księstwa Monako – są słowa, zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Jana: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6).
Przypominają one, że Ojciec Święty przyniesie ze sobą „Chrystusa i Jego przesłanie”
— czytamy w komunikacie prasowym.
Logo papieskiej wizyty
Z kolei logo przedstawia Ojca Świętego w stroju liturgicznym, z mitrą i pastorałem, co ma wyrażać „duchowy i pasterski wymiar jego wizyty”. Znak graficzny zawiera też kształt wieży, przypominającej fragment pałacu książęcego, a biało-żółte barwy odwołują się do kolorów flagi Stolicy Apostolskiej.
Hasło i logo zaprezentowano równocześnie z programem jednodniowej wizyty, która odbędzie się w sobotę, 28 marca. Papież uda się do Monako helikopterem; odbędzie w kraju trzy spotkania: z władzami, katolicką wspólnotą oraz młodzieżą i katechumenami, a także odprawi Mszę św. z udziałem wiernych.
Szczegółowy program pielgrzymki
Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej w opublikowanym dziś komunikacie podało, że Papież opuści Watykan o godz. 7.00, odlatując helikopterem z lądowiska na terenie Ogrodów Watykańskich. Przylot do Monako planowany jest na godz. 9.00; po czym nastąpi ceremonia powitalna w Pałacu Książęcym. Na godz. 9.40 zaplanowano wizytę Ojca Świętego u księcia Monako.
O godz. 11.00 Papież ma spotkać się z wiernymi w Katedrze Niepokalanego Poczęcia NMP; gdzie wygłosi homilię. Kolejnym punktem pielgrzymki będzie spotkanie z młodzieżą oraz katechumenami na placu przed kościołem św. Dewoty.
Centralnym punktem podróży apostolskiej będzie Msza św. (godz. 15.30). Liturgia pod przewodnictwem Leona XIV będzie sprawowana na Stadionie Ludwika II
Na godz. 17.35 zaplanowane oficjalne pożegnanie i odlot z lądowiska helikopterów. Powrót Papieża do Watykanu jest planowany na godz. 19.45. Leon XIV będzie pierwszym papieżem, który odwiedzi Księstwo Monako z oficjalną wizytą.
Dorota Abdelmoula-Viet/vaticannews.va/plks. Marek Weresa/vaticannews.va/pl/oprac. Joanna Jaszczuk
