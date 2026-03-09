Papież Leon XIV podczas niedzielnej wizyty w rzymskiej parafii apelował o krzewienie pokoju i pojednania. Mówił, że młodym ludziom grozi ryzyko ze strony „handlarzy śmierci” oraz rozczarowanie przyszłością.
Zwracając się do wiernych w czasie wizyty w parafii Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w rzymskiej dzielnicy Torrevecchia papież powiedział:
Chciałbym zachęcić wszystkich, by uznali, że możemy być budowniczymi pokoju i orędownikami pojednania; jakże to ważne.
Podkreślił, że świat bardzo potrzebuje pokoju.
W homilii podczas Mszy Leon XIV mówił o pragnieniu życia i miłości, jakie odczuwa Kościół i cała ludzkość, zraniona przez grzech i poszukująca Boga.
Szukamy go jak wody także wtedy, kiedy nie zdajemy sobie z tego sprawy, za każdym razem, gdy pytamy o sens zdarzeń, gdy brakuje nam dobra, którego chcemy dla nas i naszych bliskich
— zauważył.
Ostrzeżenie przed „handlarzami śmiercią”
Leon XIV zaznaczył, że w dzielnicy, w której znajduje się parafia, nie brakuje wyzwań i problemów, także ubóstwa. Dodał, że młodym ludziom grozi to, że zostaną oszukani przez „handlarzy śmierci” lub mogą rozczarować się przyszłością.
Wielu czeka na dom, na pracę zapewniającą godne życie, na bezpieczne otoczenie, gdzie można się spotkać, bawić, planować razem coś pięknego
— powiedział papież.
Dodał, że do odwiedzanej przez niego parafii przybywają „mężczyźni i kobiety zranieni na duszy, których godność została znieważona, ale są spragnieni nadziei”.
Zaapelował, by ludziom tym okazać bliskość Jezusa.
Leon XIV zachęcił wspólnotę parafialną, by jej działalność była znakiem Kościoła, który jak matka troszczy się o swoje dzieci.
40 lat temu parafię tę odwiedził Jan Paweł II.
PAP/Z Rzymu Sylwia Wysocka/red
