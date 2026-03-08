Papież Leon XIV zaapelował o to, by na Bliskim Wschodzie zakończył się huk bomb i by podjęty został dialog w duchu pojednania i nadziei. Podczas spotkania z wiernymi w Watykanie wyraził obawę, że wojna może się rozszerzyć na kolejne kraje.
Z Iranu i całego Bliskiego Wschodu dalej napływają wiadomości, które wywołują głęboką konsternację. Do epizodów przemocy i zniszczenia oraz powszechnego klimatu nienawiści i strachu dochodzi obawa, że konflikt rozszerzy się i że inne kraje regionu, w tym drogi Liban, mogą znów pogrążyć się w niestabilności
— oświadczył papież w czasie spotkania na południowej modlitwie Anioł Pański.
„Niech zamilknie broń”
Wznosimy pokorną modlitwę do Pana, by zakończył się huk bomb. Niech zamilknie broń i otwarta zostanie przestrzeń dialogu, w którym można będzie usłyszeć głos narodów
— mówił Leon XIV w dziewiątym dniu wojny między USA i Izraelem a Iranem.
Zawierzam tę prośbę Maryi, królowej pokoju, by wstawiała się za tymi, którzy cierpią z powodu wojny, i towarzyszyła sercom na ścieżkach pojednania oraz nadziei
— dodał papież.
Dzień Kobiet
Przemawiając do wiernych zgromadzonych na Placu Świętego Piotra, Leon XIV nawiązał następnie do obchodzonego w niedzielę Międzynarodowego Dnia Kobiet.
Ponawiamy zobowiązanie, które dla nas chrześcijan oparte jest na Ewangelii, na rzecz uznania równej godności mężczyzny i kobiety. Niestety wiele kobiet już od dzieciństwa jest nadal dyskryminowanych i doznaje różnych form przemocy. Do nich w sposób szczególny kierowana jest moja solidarność i modlitwa
— podkreślił.
W rozważaniach papież mówił, że wiele osób szuka w Kościele delikatności i dyspozycyjności, jaką miał Jezus.
Jakże piękne jest to, gdy tracimy poczucie czasu, aby poświęcić uwagę tym, których spotykamy, takim, jacy są
— zauważył.
Zachęcił wiernych, aby prosili „Maryję, matkę Kościoła, abyśmy mogli, z Jezusem i tak jak Jezus, służyć ludzkości spragnionej prawdy i sprawiedliwości”.
Nie jest to czas na spory między jedną a drugą świątynią, między nami a innymi
— zaznaczył papież.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
