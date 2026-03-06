Blisko 400 milionów chrześcijan na świecie doświadcza prześladowań lub przemocy z powodu swojej wiary – alarmuje Stolica Apostolska. W 2025 roku prawie 5 tysięcy wiernych zostało zabitych tylko dlatego, że byli chrześcijanami. „W istocie trzynastu dziennie” – mówił w Genewie abp Ettore Balestrero, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Watykański dyplomata zabrał głos podczas spotkania „U boku prześladowanych chrześcijan: bronić wiary i wartości chrześcijańskich”, zorganizowanego przez Zsófię Havasí, stałą przedstawiciel Węgier przy ONZ w Genewie. W swoim wystąpieniu wskazał, że chrześcijanie pozostają dziś najbardziej prześladowaną wspólnotą religijną na świecie.
Męczennicy wiary
Abp Balestrero podkreślił, że chrześcijanie zabijani z powodu wiary są świadkami w najgłębszym sensie tego słowa.
„Są męczennikami w etymologicznym znaczeniu tego słowa: świadkami swojego credo, którzy ucieleśniają wartości podważające logikę władzy”
– powiedział.
Jednocześnie hierarcha przypomniał, że z punktu widzenia prawa międzynarodowego są oni ofiarami poważnych naruszeń praw człowieka.
„Ich świadectwo nie może odwracać uwagi od fundamentalnej odpowiedzialności państw, które powinny były ich chronić”
– dodał abp Balestrero.
Obowiązek państwa
Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ zauważył, że państwa mają obowiązek zagwarantować wolność religii i przekonań. Jak zaznaczył, do obowiązków władz należy również ochrona wierzących przed przemocą. Tymczasem – jak dodał – bezkarność sprawców pozostaje jednym z najpoważniejszych problemów w skali globalnej.
Przemoc i dyskryminacja
Arcybiskup wyraził głębokie zaniepokojenie losem milionów chrześcijan dotkniętych przemocą fizyczną, nielegalnymi zatrzymaniami, wywłaszczeniami, niewolą czy przymusowym wygnaniem.
„To plaga, która dotyka wszystkie kraje”
– podkreślił. Według raportu OBWE dotyczącego przestępstw z nienawiści tylko w 2024 roku w Europie odnotowano ponad 760 ataków wymierzonych w chrześcijan.
Hierarcha zwrócił także uwagę na bardziej subtelne formy dyskryminacji, które nazwał „uprzejmym prześladowaniem”.
„Często przybiera ono formę dyskryminacji poprzez stopniową marginalizację i wykluczenie z życia politycznego, społecznego i zawodowego”
– mówił abp Balestrero.
Symbol krzyża
Na zakończenie wystąpienia watykański dyplomata odwołał się do symboliki krzyża.
„Składa się on z dwóch przecinających się linii: pionowa oznacza otwarcie człowieka na transcendencję, natomiast pozioma symbolizuje więź człowieka z innymi”
– zaznaczył.
Jak zaznaczył, ataki na wiarę uderzają w oba te wymiary.
„Ataki na wymiar pionowy starają się przeciąć relację między sumieniem a Bogiem, spychając wiarę do milczenia”
– powiedział abp Balestrero. Natomiast – jak wyjaśnił – ataki na wymiar poziomy pojawiają się wtedy, gdy chrześcijanie są prześladowani, co pozbawia człowieka jego wrodzonej zdolności do wolnej odpowiedzi na wezwanie prawdy.
