„Wznosimy dziś do Boga modlitwę o pokój na świecie, prosząc, by narody wyrzekły się broni i wybrały drogę dialogu i dyplomacji” – mówi Leon XIV, wprowadzając w tematykę papieskiej intencji na marzec: o rozbrojenie i pokój. Ojciec Święty podkreśla, że każdy z nas musi rozbroić swoje serce z nienawiści, gniewu i obojętności, aby stać się narzędziem pojednania.
W krótkim filmie, zachęcającym do modlitwy w papieskiej intencji, Leon XIV przypomina, że Pan Bóg stworzył nas wszystkich na swój obraz i podobieństwo, dla wspólnoty i braterstwa, a nie dla wojny i zniszczenia.
Ty, który powitałeś swoich uczniów słowami: ‘Pokój wam’, obdarz nas darem swojego pokoju i siłą, abyśmy mogli urzeczywistnić go w historii
— modli się Ojciec Święty.
Zaufanie, sprawiedliwość i solidarność
Leon XIV prosi Pana Boga, aby pomógł nam zrozumieć, że prawdziwe bezpieczeństwo nie wynika z kontroli podsycanej strachem, ale z zaufania, sprawiedliwości i solidarności między narodami.
Panie, oświeć przywódców narodów, aby mieli odwagę porzucić projekty śmierci, zatrzymać wyścig zbrojeń i postawić w centrum życia najbardziej bezbronnych. Niech zagrożenie nuklearne nigdy więcej nie dyktuje przyszłości ludzkości
— mówi Papież.
Ojciec Święty przypomina jednak, że budowanie pokoju jest zadaniem każdego z nas. „Duchu Święty – mówi Papież – uczyń nas wiernymi i kreatywnymi budowniczymi codziennego pokoju: w naszych sercach, naszych rodzinach, naszych społecznościach i naszych miastach. Niech każde dobre słowo, każdy gest pojednania i każdy wybór dialogu będą zalążkiem nowego świata”.
