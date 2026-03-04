Metropolita warszawski abp Adrian Galbas wezwał wiernych do modlitwy o pokój. Poprosił o ofiarowanie w tej intencji modlitw osobistych, a także o udział w Mszy świętej, adoracji Najświętszego Sakramentu i nabożeństwach wielkopostnych.
28 lutego USA i Izrael przeprowadziły naloty na Iran. W odpowiedzi Teheran podjął ataki odwetowe w kilku państwach Bliskiego Wschodu, gdzie Amerykanie mają swoje bazy.
Apel o modlitwę w intencji pokoju
Metropolita warszawski zaapelował do wiernych o modlitwę w intencji pokoju.
Dramatyczna sytuacja na świecie wzywa nas do intensywniejszej modlitwy o pokój
— napisał metropolita warszawski abp Adrian Galbas w komunikacie.
Poprosił o ofiarowanie w tej intencji modlitw osobistych, a także udziału w Mszy świętej, adoracji Najświętszego Sakramentu i nabożeństwach wielkopostnych.
Papież Leon XIV odniósł się do sytuacji na Bliskim Wschodzie, mówiąc, że stabilności i pokoju nie buduje się wzajemnymi groźbami ani bronią. Apelował o rozsądny i odpowiedzialny dialog.
Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach. Stabilności i pokoju nie buduje się wzajemnymi groźbami ani bronią, która sieje zniszczenie, ból i śmierć, lecz tylko poprzez rozsądny, autentyczny i odpowiedzialny dialog
— powiedział papież, zwracając się do tysięcy osób przybyłych na Plac Świętego Piotra na modlitwę Anioł Pański, dzień po rozpoczęciu ataków.
Leon XIV zaznaczył, że „w obliczu tragedii o olbrzymich rozmiarach” apeluje do stron konfliktu o „wzięcie odpowiedzialności moralnej, by zatrzymać spiralę przemocy, zanim stanie się nieodwracalną otchłanią”.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
