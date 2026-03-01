Abp Marek Jędraszewski przewodniczył Mszy św. w katedrze na Wawelu w Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Zwrócił uwagę, iż obowiązkiem Polaków jest pamięć związana z przekazywaniem prawdy, modlitwa za Żołnierzy Niezłomnych i modlitwa za ojczyznę.
Abp Marek Jędraszewski w czasie homilii przypomniał, iż przemienienie na górze Tabor miało miejsce sześć dni po tym, jak Piotr wyznał wiarę w Jezusa, a Chrystus zapowiedział swoją mękę, a następnie śmierć i zmartwychwstanie.
Zapowiadając to, że w Jerozolimie będzie musiał wiele cierpieć od starszych, od arcykapłanów i uczonych w Piśmie, Pan Jezus zapowiadał, że po prostu zostanie przez nich wyklęty
— podkreślił arcybiskup.
Abp Jędraszewski odniósł się do historii Żołnierzy Wyklętych. Zwrócił uwagę na to, iż doznali oni zdrady ze strony aliantów, a następnie zostali wyklęci przez komunistów.
Przy ich grobach nie było straży, nie było pieczęci, bo odmówiono im nawet prawa do grobu. Nie mieli już istnieć. Nie miał po nich pozostać żaden materialny ślad. A pamięć o nich miała być raz na zawsze wyparta z pamięci narodu
— powiedział arcybiskup.
Przekazywanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych
Abp Jędraszewski zaznaczył, iż wzorem wiary w ostateczne zwycięstwo Jezusa jest Marka Boża trzymająca ciało Chrystusa na Golgocie. Zwrócił uwagę, że Pieta była inspiracją do powstania obrazów Marki Bożej Katyńskiej czy też Matki Bożej AK.
Stąd Ojczyzna nasza, wpatrzona w swoją Matkę i Królową, która niekiedy staje się prawdziwą Pietą naszego narodu, przenosi pamięć o swoich bohaterach z pokolenia na pokolenie
— mówił duchowny.
Abp Jędraszewski stwierdził, iż obowiązków Polaków jest pamięć związana z przekazywaniem prawdy, modlitwa za Żołnierzy Niezłomnych, jak również modlitwa za ojczyznę.
Aby pamiętała; aby – na wzór Piety Katyńskiej i AK-owskiej – przygarniała swoich bohaterów; by wyznaczała coraz to nowym pokoleniom program jak trwać, jak pamiętać, jak kochać, jak być tym, który zachowuje się po prostu tak, jak trzeba
— powiedział.
tkwl/diecezja.pl
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/754409-abp-jedraszewski-naszym-obowiazkiem-jest-modlitwa-za-wykletych
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.