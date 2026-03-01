Papież po ataku na Iran: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co się dzieje. Pokoju nie buduje się bronią, tylko poprzez rozsądny dialog

autor: PAP/EPA/ANGELO CARCONI
autor: PAP/EPA/ANGELO CARCONI

Papież Leon XIV odniósł się do sytuacji na Bliskim Wschodzie po ataku sił USA i Izraela na Iran, mówiąc, że stabilności i pokoju nie buduje się wzajemnymi groźbami ani bronią. Apelował o rozsądny i odpowiedzialny dialog.

Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach. Stabilności i pokoju nie buduje się wzajemnymi groźbami ani bronią, która sieje zniszczenie, ból i śmierć, lecz tylko poprzez rozsądny, autentyczny i odpowiedzialny dialog

— powiedział papież, zwracając się do tysięcy osób przybyłych na Plac Świętego Piotra na modlitwę Anioł Pański, dzień po rozpoczęciu ataków przez siły USA i Izraela na Iran oraz atakach odwetowych Teheranu.

Niech dyplomacja odnajdzie swoją rolę”

Leon XIV zaznaczył, że „w obliczu tragedii o olbrzymich rozmiarach” apeluje do stron konfliktu o „wzięcie odpowiedzialności moralnej, by zatrzymać spiralę przemocy, zanim stanie się nieodwracalną otchłanią”.

Niech dyplomacja odnajdzie swoją rolę i krzewi dobro narodów, by uczyły się pokojowej koegzystencji opartej na sprawiedliwości

— wezwał papież, wzywając wiernych do modlitwy o pokój.

Podkreślił także, że w tych dniach napływają wiadomości o starciach między Pakistanem i Afganistanem. Zaapelował o pilny powrót tych krajów do dialogu.

Módlmy się razem, aby przeważyła zgoda we wszystkich konfliktach na świecie

— zachęcił Leon XIV.

Na spotkaniu z papieżem było wielu Polaków.

CZYTAJ TAKŻE:

RELACJA. USA i Izrael zaatakowały Iran. Teheran przeprowadza uderzenia odwetowe. Potwierdzono śmierć Chameneia!

Dlaczego Trump zdecydował się na atak na Iran? Zaskakująca odpowiedź. „Mieliśmy analizy, z których wynikało po prostu…”

Irański prezydent zapowiedział zemstę na USA i Izraelu za zabicie Chameneia! „Dziś uderzymy w te kraje z siłą, jakiej nigdy nie zaznały”

Adam Stankiewicz/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych