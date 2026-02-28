„Serdeczne gratulacje i życzenia Bożego błogosławieństwa” – przekazał w liście z okazji ingresu nowego biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Krzysztofa Zadarki Prezydent RP Karol Nawrocki. Podkreślił w nim, że dzięki decyzji papieża Leona XIV wierni diecezji koszalińsko–kołobrzeskiej zyskują znakomitego pasterza.
Odbył się ingres biskupa Krzysztofa Zadarki do katedry w Koszalinie. Wziął w nim udział m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Antonio Guido Filipazzi. Podczas uroczystości przekazał on nowemu pasterzowi Diecezji Koszalińsko Kołobrzeskiej pastorał jako znak władzy pasterskiej. W trakcie uroczystości list od Prezydenta RP, skierowany do nowego biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Krzysztofa Zadarki odczytał Szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Szefernaker.
Składam Ekscelencji serdeczne gratulacje i życzenia Bożego błogosławieństwa. Jestem przekonany, że dzięki decyzji papieża Leona XIV wierni diecezji koszalińsko–kołobrzeskiej zyskują znakomitego pasterza
— napisał w liście Prezydent.
Znajomość tutejszych realiów oraz bogate doświadczenie łączy Ksiądz Biskup z wybitną wiedzą z dziedziny teologii i homiletyki. Wszystkie te przymioty i talenty będą bez wątpienia wielkim atutem w pełnieniu misji pasterskiej
-– wskazał.
Święcenia biskupie
Biskup Krzysztof Zadarko ma 65 lat. Święcenia biskupie przyjął 25 kwietnia 2009 r. w katedrze koszalińskiej. Jego zawołaniem biskupim są słowa: „Amen Bogu na chwałę”.
Duchowny urodził się 2 września 1960 r. w Słupsku. W latach 1982-1986 studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie oraz filozofię w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu.
Z Kościołem lokalnym, tą ziemią i jej mieszkańcami łączy Księdza Biskupa silna i żywa więź. To tutaj Ekscelencja przyszedł na świat, w Koszalinie studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym, a w rodzinnym Słupsku przed blisko 40 laty przyjął święcenia kapłańskie
— przypomniał w liście Prezydent.
16 lutego 2009 r. papież Benedykt XVI mianował ks. Krzysztofa Zadarkę biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Cavaillon (obecnie na terenie Francji). 25 kwietnia 2009 roku przyjął święcenia biskupie w katedrze koszalińskiej.
Decyzja Kolegium Konsultorów
5 maja 2025 r. Kolegium Konsultorów wybrało biskupa Zadarkę na administratora diecezji na czas wakatu biskupiego. Stało się to po tym, jak 19 marca 2025 r. papież Franciszek mianował dotychczasowego biskupa diecezjalnego Zbigniewa Zielińskiego arcybiskupem metropolitą poznańskim.
Jestem przekonany, że pod troskliwą opieką pasterską Ekscelencji tutejsza wspólnota diecezjalna będzie się umacniać w wierze oraz przeżywać kolejne pomyślne lata. Raz jeszcze serdecznie gratuluję i życzę Księdzu Biskupowi obfitości łask Bożych w sprawowaniu tej jakże zaszczytnej a zarazem jakże odpowiedzialnej posługi
-– zwrócił się w liście do bp Zadarki Karol Nawrocki.
W lutym br. Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że papież Leon XIV mianował Zadarkę na biskupa Diecezji Koszalińsko Kołobrzeskiej.
Adrian Siwek/PAP
