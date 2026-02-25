W dniu dzisiejszym Ojciec Święty Leon XIV mianował czterech nowych biskupów pomocniczych dla swojej diecezji. Każdemu z nich powierzony zostanie jeden z sektorów, na które podzielona jest papieska diecezja.
Od 1966 roku diecezja rzymska podzielona jest na pięć sektorów (centralny, północny, zachodni, południowy i wschodni) zarządzanych przez biskupów pomocniczych. Cztery z nich od ponad roku pozostawały wakujące, po tym jak papież Franciszek powierzył dotychczasowym biskupom inne zadania.
Kim są mianowani przez papieża biskupi?
Wszyscy czterej kapłani mianowani dziś biskupami pełnili dotychczas funkcje proboszczów w diecezji rzymskiej. Ks. Stefano Sparapani ma 69 lat, święcenia kapłańskie przyjął w 1991 r. Od 2010 roku pełnił funkcję proboszcza parafii pw. św. Bazylego, a od ubiegłego roku posługiwał także jako wikariusz biskupi dla sektora północnego diecezji. Ks. Alessandro Zenobbi ma 56 lat, święcenia kapłańskie przyjął w 1996 r. Od 2017 roku był proboszczem parafii pw. św. Łucji, a od 2024 r. był wikariuszem biskupim sektora zachodniego.
Ks. Andrea Carlevale ma 54 lata, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r. Od września ubiegłego roku pełnił funkcję proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela de Rossi. Ks. Marco Valenti ma 64 lata, święcenia kapłańskie przyjął w 1986r r. W 2024 r. został mianowany proboszczem parafii pw. Przemienienia Pańskiego.
