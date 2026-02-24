Blisko 30 tysięcy widzów w całej Polsce zobaczyło w pierwszy weekend premierowy film „Najświętsze Serce” („Sacré Coeur”). To jeden z najbardziej poruszających obrazów religijnych ostatnich lat – produkcja, która wcześniej stała się prawdziwym fenomenem we Francji i wywołała szeroką społeczną dyskusję.
Siła świadectwa
Siłą tego filmu są świadectwa ludzi, którzy się w nim pojawiają. To jest pokazanie tego, co jest najbardziej prawdziwe – spotkania człowieka z Panem Bogiem
– mówi Łukasz Sośniak SJ, jezuita, redaktor naczelny portalu jezuici.pl.
Zdaniem dziennikarki Pauliny Guzik, premiera „Najświętszego Serca” w okresie Wielkiego Postu ma szczególne znaczenie:
To niezwykle ważny film w kontekście rozpoczętego Wielkiego Postu. Papież Leon nawoływał w Środę Popielcową do kontrkulturowego nawrócenia. Francja jest dziś przykładem takiego nawrócenia – w ubiegłym roku ponad 17 tysięcy dorosłych przyjęło tam chrzest, a w tym roku liczby mają być jeszcze większe. Archidiecezja Paryża musiała zwołać specjalny synod wobec wzmożonego ruchu młodych powracających do Kościoła. Ten film pokazuje, że zawsze możemy wrócić do Boga, niezależnie od przeszłości. Nie widzę lepszej propozycji filmowej na Wielki Post.
O czym jest film “Najświętsze Serce”?
„Najświętsze Serce” opowiada historię objawień Jezusa św. Małgorzacie Marii Alacoque sprzed ponad 350 lat. Tamto orędzie stało się kanwą filmu, który – jak podkreślają komentatorzy – „obudził Francję”. Produkcja podbiła francuskie kina, wywołując jednocześnie ostrą reakcję środowisk antyreligijnych, próby cenzury, a nawet zakazy wyświetlania w niektórych miastach.
Bohaterowie filmu w swoich świadectwach dotykają największych problemów współczesności: samotności, wypalenia, braku sensu życia. Opowiadają o odnalezieniu relacji, która pozwoliła im na nowo odkryć siebie. Starannie zrealizowane sceny fabularyzowane, piękna muzyka i autentyczne historie sprawiają, że produkcja przemawia zarówno do wierzących, jak i do poszukujących.
Odbiór widzów
Widzowie nie kryją wzruszenia:
„Znakomity, nie dziwię się, że stał się takim przebojem we Francji – laickiej Francji. Francuzi zobaczyli swoje dziedzictwo”.
„Poruszający film. Warto obejrzeć choćby po to, by przekonać się, czego tak naprawdę potrzebuje człowiek – niezależnie od czasów i miejsca, w jakim żyje”.
CZYTAJ TAKŻE: Niezwykły film „Najświętsze Serce” już w polskich kinach. „Obudził Francję” i przyciągnął do kin setki tysięcy widzów
Akcja Wielkie Zawierzenie
Wraz z premierą „Najświętszego Serca” zainaugurowano ogólnopolską inicjatywę Wielkie Zawierzenie (www.wielkiezawierzenie.pl). Jak zapowiedziano podczas premiery w Krakowie, w najbliższych miesiącach projekt będzie rozszerzał się na kolejne diecezje, łącząc przesłanie filmu z konkretnym aktem duchowym podejmowanym we wspólnotach lokalnych.
Inicjatywa nawiązuje do bogatej historii kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce – od czasów zaborów, gdy był on znakiem duchowego i narodowego odrodzenia, po akt poświęcenia narodu w 1921 roku jako wyraz wdzięczności za odzyskaną niepodległość.
„Najświętsze Serce” można nadal oglądać w kinach oraz podczas seansów grupowych w całej Polsce. Aktualna lista kin i informacje o pokazach dostępne są na stronie: www.rafaelfilm.pl
