Z okazji 800. rocznicy śmierci św. Franciszka wspólnota braci z Sacro Convento w Asyżu inauguruje po raz pierwszy publiczną i przedłużoną możliwość oddawania czci doczesnym szczątkom Świętego. Wystawienie rozpoczęło się w 21 lutego 2026 roku i potrwa do 22 marca. Jak mówią bracia konwentualni, stanowi to bezprecedensową okazję do zatrzymania się na modlitwie przed relikwiami św. Franciszka i ponownego odkrycia głębi jego przesłania przyjaźni, bezinteresowności i nadziei.
Wystawienie relikwii – doczesnych szczątków świętego - odbywa się w dolnym kościele bazyliki św. Franciszka w Asyżu. Po raz pierwszy będą mogli się modlić przed nimi pielgrzymi. Do pobożnego nawiedzenia relikwii zapisało się poprzez stronę internetową ok. 370 tys. osób z całego świata – jak poinformowanodziś na konferencji prasowej.
Najwięcej pielgrzymów z Włoch i USA
Najwięcej osób – ok. 80 proc. zapisanych – przybędzie z Włoch. Ponadto wśród liczniejszych grup narodowych będą Amerykanie – ok. 5 tys. osób, Chorwaci – 3100, Słowacy i Brazylijczycy – odpowiednio 2000 i 1500 osób. Są zapisani także pielgrzymi z Polski oraz wolontariusze m.in. z Polski, którzy będą pomagać pielgrzymom.
Wśród pielgrzymów zapisanych przeważają kobiety (63 proc.).
Doczesne szczątki Świętego można nawiedzić w grupie z przewodnikiem – jednym z braci – lub indywidualnie. Więcej informacji na temat nawiedzenia relikwii na stronie organizatorów.
Jak mówią bracia z Sacro Convento, to „historyczny moment jednoczący wiernych, pielgrzymów i instytucje w duchu powszechnego braterstwa.”
Szczątki wydobyte z sarkofagu
Szczątki doczesne św. Franciszka zostały wydobyte z sarkofagu w sobotę 21 lutego, o godz. 9.00. Złożono je na specjalnie przygotowanym stole krypty.
Wieczorem sprawowano Nieszpory w dolnym kościele z udziałem około 300 braci, pod przewodnictwem kard. Ángela Fernándeza Artime, delegata papieskiego ds. Bazylik Papieskich w Asyżu.
Dziś o godz. 11.00 odbyła się celebracja Eucharystii, również pod przewodnictwem kard. Artime.
Jak wcześniej zapowiedziano, wystawienie potrwa do 22 marca, stanowiąc zaproszenie do ponownego odkrycia dziedzictwa Franciszka – człowieka, którego – jak stwierdzają bracia konwentualni, „przesłanie pokoju i braterstwa nadal głęboko porusza ludzkość. Wspominając jego śmierć, celebrujemy jego życie oraz wpływ, jaki po 800 latach wciąż inspiruje naszą drogę.”
Program wydarzeń religijnych
Przez cały miesiąc przewidziano bogaty program wydarzeń liturgicznych i kulturalnych, mających sprzyjać uczestnictwu i refleksji. Wśród nich znajdują się: Franciszkańskie Spotkanie Młodzieży zatytułowane „Siostra Śmierć: doświadczenie, które trzeba przyjąć” w Sacro Convento – 14 i 15 marca; konferencja „Dla Franciszka Siostra Śmierć: prowokacja do życia”, która odbędzie się w Domus Pacis w Santa Maria degli Angeli w dniach 20–22 marca.
12 marca przy szczątkach Świętego czuwać będą na wigilii członkowie parlamentu Włoch.
Uroczysta celebracja kończąca wystawienie odbędzie się 22 marca o godz. 17.00 w Kościele Górnym pod przewodnictwem kard. Matteo Marii Zuppiego, arcybiskupa Bolonii i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Włoch.
Możliwość uzyskania odpustu
Zgodnie z ogłoszonym przez Papież Rokiem Św. Franciszka i za zgodą Ojca Świętego za nawiedzenie miejsc związanych ze Świętym, także jego relikwii, można uzyskać odpust zupełny pod stałymi warunkami.
Wojciech Rogacin/Vatican News
