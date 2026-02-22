„Ile ofiar, ile niewypowiedzianego cierpienia! Niech umilknie broń!” – dramatyczny apel Leon XIV przed czwartą rocznicą wybuchu wojny na Ukrainie. Papież zaapelował o natychmiastowy dialog pokojowy.
Po modlitwie Anioł Pański na Placu św. Piotra Ojciec Święty zwrócił się z głośnym apelem o zakończenie wojny przeciwko Ukrainie, dwa dni przed czwartą rocznicą jej wybuchu na pełną skalę.
Moje serce wciąż zwraca się ku dramatycznej sytuacji, która jest widoczna dla wszystkich. Ile ofiar, ile złamanych istnień i rozbitych rodzin! Ile zniszczeń! Ile niewypowiedzianego cierpienia…
— wołał z bólem Papież.
Każda wojna naznacza całe pokolenia
Dodał, że każda wojna jest raną zadaną całej rodzinie ludzkiej, pozostawia po sobie śmierć, spustoszenie i ślad bólu, który naznacza całe pokolenia.
Pokoju nie można odkładać – jest on pilną potrzebą, która musi znaleźć miejsce w sercach i przełożyć się na odpowiedzialne decyzje. Dlatego z mocą ponawiam mój apel: niech umilkną działa! Niech ustaną bombardowania! Niech bez zwłoki dojdzie do zawieszenia broni i niech zostanie umocniony dialog, aby otworzyć drogę do pokoju
— apelował Ojciec Święty.
Niech wszyscy się modlą za cierpiących wskutek wojen
Papież zachęcił wszystkich do zjednoczenia się w modlitwie za „udręczony naród ukraiński oraz za wszystkich, którzy cierpią z powodu tej wojny i każdego konfliktu na świecie”, aby nad naszymi dniami mógł zajaśnieć tak bardzo oczekiwany dar pokoju.
