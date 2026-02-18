„Niech Wielki Post będzie czasem spotkania z Chrystusem przez sakrament pokuty i uczynki miłosierdzia” – życzył Ojciec Święty Polakom na zakończenie audiencji generalnej w Środę Popielcową w specjalnie do nich skierowanym pozdrowieniu. Przypomniał, że „22 lutego przypada 95. rocznica pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego świętej Faustynie Kowalskiej”.
Zwracając się do Polaków, Papież powiedział: „Serdecznie pozdrawiam Polaków. 22 lutego przypada 95. rocznica pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego świętej Faustynie Kowalskiej. Zapoczątkowało to nowy rozdział szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia poprzez Koronkę i obraz „Jezu, ufam Tobie”. Niech Wielki Post będzie czasem spotkania z Chrystusem przez sakrament pokuty i uczynki miłosierdzia. Wszystkich was błogosławię!”.
Św. Faustyna Kowalska przebywała w płockim klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w latach 1930–1932. To tam 22 lutego 1931 roku – jak zapisała w „Dzienniczku” – miała pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego, które podkreśla prawdę o miłosierdziu Boga i wzywa do czynienia miłosierdzia wobec bliźnich.
Wielu pielgrzymów z Polski
W audiencji generalnej Leona XIV uczestniczyło wielu Polaków, zarówo przybyłych indywidualnie, jak i w grupach. Wśród nich byli m.in. nauczyciele z Technicznych Zakładów Naukowych im. Generała Władysława Sikorskiego w Częstochowien, nauczyciele z Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie, grupa z parafii pw. Narodzenia Najśw. Maryi Panny w Chmielku, grupa pielgrzymów z Katowic, Schola Liturgiczna Domine Jesu z Archidiecezji Częstochowskiej, Parafia pw. św. Jana Pawła II w Pasewalk w Niemczech, Liturgiczna Służba Ołtarza z parafii pw. św. Rocha w Złotowie, Grupa pielgrzymów z Lublina, Wspólnota „Domowego Kościoła” Ruchu Światło-Życie diecezji bielsko-żywieckiej oraz grupa z parafii pw. Św. Andrzeja Boboli we Wstyczynie.
„Ludzkość w stanie rozbicia”
„Ludzkość jest w stanie rozbicia. Działanie Jezusa Chrystusa poprzez Ducha Świętego zwycięża siły podziału i jego Sprawcę” – mówił Papież podczas audiencji generalnej w Środę Popielcową. Leon XIV zainaugurował kolejny cykl katechez poświęconych dokumentom Soboru Watykańskiego II.
Kościół jako misterium
Wyjaśniając pojęcie „misterium”, Leon XIV podkreślił, że nie chodzi o coś „mrocznego czy niezrozumiałego”, lecz o „rzeczywistość, która wcześniej była ukryta, a teraz została objawiona”. To „plan Boga, który ma pewien cel: zjednoczyć wszystkie stworzenia” dzięki „prowadzącemu do pojednania działaniu Jezusa Chrystusa”.
Odwołując się do Listu do Kolosan, przypomniał, że Bóg „zechciał, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia” oraz „aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą (…) wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża”.
Chrystus zwycięża siły podziału
Centralnym wątkiem katechezy była jedność.
Ludzkość jest w stanie rozbicia, któremu ludzie nie są w stanie zaradzić, chociaż dążenie do jedności mieszka w ich sercach
— powiedział Papież.
W ten stan wpisuje się działanie Jezusa Chrystusa, który poprzez Ducha Świętego zwycięża siły podziału i samego Sprawcę podziału
— dodał Ojciec Święty.
Jak zaznaczył, „spotykanie się na celebracji (…) jest przeżywane jako przyciąganie dokonywane przez krzyż Chrystusa, będący najwyższym objawieniem miłości Boga”. To doświadczenie bycia „zwołanymi razem przez Boga” wyjaśnia termin ekklesía, czyli „zgromadzenie osób, które uświadamiają sobie, że zostały zwołane”.
„Sakrament” i „narzędzie”
Cytując pierwszy numer Lumen gentium, Ojciec Świety przypomniał, że „Kościół jest w Chrystusie jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego”.
Kościół jest w dziejach ludzkości wyrazem tego, czego Bóg pragnie dokonać; dlatego patrząc na, Kościół, można w pewnym stopniu pojąć plan Boży, tajemnicę: w tym sensie Kościół jest znakiem
— wskazał Ojciec Święty.
Kościół – dodał – jest „misterium – tajemnicą, która stała się widzialna” oraz „skutecznym znakiem jedności i pojednania między ludami”.
Wdzięczność za przynależność do Kościoła
Jak podkreślił Papież, dokument soborowy pozwala zrozumieć związek między jednoczącym działaniem Paschy Jezusa – która jest tajemnicą męki, śmierci i zmartwychwstania – a tożsamością Kościoła. Dokument ten „budzi w nas wdzięczność za przynależność do Kościoła, Ciała zmartwychwstałego Chrystusa i jedynego ludu Bożego pielgrzymującego w dziejach”.
s. Amata J. Nowaszewska CSFN/Vatican News PL
