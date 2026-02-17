„Watykan nie przystąpi do Rady Pokoju” - ogłosił sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin. Przyznał, że niektóre punkty budzą wątpliwości. Wcześniej Watykan informował, że otrzymał od amerykańskiej administracji zaproszenie do Rady Pokoju.
Kardynał Parolin powiedział dziennikarzom w Rzymie: „Watykan nie przystąpi do Rady Pokoju w sprawie Strefy Gazy”.
Następnie sekretarz stanu odnotował, że Włochy będą miały status obserwatora. Potwierdził to szef dyplomacji, wicepremier Antonio Tajani.
Wątpliwości Watykanu
Watykański sekretarz stanu oświadczył: „Są punkty, które budzą nasze wątpliwości. Punkty krytyczne, które będą wymagały wyjaśnień”.
Ważne jest to, że próbuje się udzielić odpowiedzi, ale według nas są zastrzeżenia, które trzeba wyjaśnić
— zaznaczył kardynał Parolin.
Rada Pokoju
Pierwsze spotkanie Rady Pokoju, utworzonej z inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa odbędzie się 19 lutego w Waszyngtonie.
