Watykan nie dołączy do Rady Pokoju Trumpa. Kardynał Parolin: "Są punkty, które budzą nasze wątpliwości. Punkty krytyczne"

"Watykan nie przystąpi do Rady Pokoju" - ogłosił sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin. / autor: Fratria
"Watykan nie przystąpi do Rady Pokoju" - ogłosił sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin. / autor: Fratria

Watykan nie przystąpi do Rady Pokoju” - ogłosił sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin. Przyznał, że niektóre punkty budzą wątpliwości. Wcześniej Watykan informował, że otrzymał od amerykańskiej administracji zaproszenie do Rady Pokoju.

Kardynał Parolin powiedział dziennikarzom w Rzymie: „Watykan nie przystąpi do Rady Pokoju w sprawie Strefy Gazy”.

Następnie sekretarz stanu odnotował, że Włochy będą miały status obserwatora. Potwierdził to szef dyplomacji, wicepremier Antonio Tajani.

Wątpliwości Watykanu

Watykański sekretarz stanu oświadczył: „Są punkty, które budzą nasze wątpliwości. Punkty krytyczne, które będą wymagały wyjaśnień”.

Ważne jest to, że próbuje się udzielić odpowiedzi, ale według nas są zastrzeżenia, które trzeba wyjaśnić

— zaznaczył kardynał Parolin.

Rada Pokoju

Pierwsze spotkanie Rady Pokoju, utworzonej z inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa odbędzie się 19 lutego w Waszyngtonie.

CZYTAJ TAKŻE:

Ile pieniędzy państwa Rady Pokoju przekażą na pomoc dla Strefy Gazy? Donald Trump ujawnił gigantyczną kwotę

Minister Przydacz reprezentantem Polski na inauguracji Rady Pokoju. „Z uwagi na dobro relacji polsko-amerykańskich”

19 lutego w Waszyngtonie inauguracja Rady Pokoju. Prezydenta ma reprezentować szef Biura Polityki Międzynarodowej min. Przydacz

Adrian Siwek/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych