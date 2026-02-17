W przyszłym roku przypada setna rocznica urodzin Josepha Ratizngera. Pierwszym z serii wydarzeń, które przypominają o tej rocznicy jest wystawa „Wspominając Benedykta XVI, przed setną rocznicą urodzin”, którą zaprezentowano dziś w niemieckiej ambasadzie przy Watykanie. Na wystawę sprowadzono między innymi pamiątki, które Benedykt XVI przekazał do polskiego Centrum Studiów Ratzingera w Bydgoszczy.
Kard. Parolin na inauguracji
Wystawa zostanie zainaugurowana przez watykańskiego sekretarza stanu kard. Pietra Parolina w przyszłą sobotę w muzeum diecezjalnym w Porderone w północnych Włoszech. Zaprezentowane zostaną na niej świadectwa, niepublikowane dokumenty, przedmioty osobiste i dzieła sztuki. Ekspozycję podzielono na pięć chronologicznych części.
Chrześcijańskie korzenie Europy
Przygotowano też dwujęzyczny, włosko-niemiecki, katalog wystawy oraz serię spotkań tematycznych z udziałem przedstawicieli uniwersytetów w Padwie i Wenecji oraz zagranicznych ekspertów.
To ważne wydarzenie, które ma na celu podkreślenie wkładu teologicznego Ratzingera, ale także jego zbyt często pomijanego nacisku na chrześcijańskie korzenie Europy
— mówi ks. Maurizio Girolami, dziekan Wydziału Teologicznego Triveneto.
Jest to fakt o niezwykłym znaczeniu zarówno na poziomie politycznym, jak i społecznym. Europa, która nie podziela fundamentalnych wartości dotyczących wizji człowieka i społeczeństwa, nie ma punktów odniesienia i nie może dać nadziei
— zaznacza.
Eksponaty z Polski
W prezentacji wystawy uczestniczył ks. prof. Mariusz Kuciński Centrum Studiów Ratzingera, które udostępniło eksponaty, na co dzień dostępne w Sali Pamięci Benedykta XVI w Muzeum Diecezjalnym w Bydgoszczy. Jak powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim Vatican News, wystawa w Porderone to pierwszy etap całej serii wydarzeń przygotowywanych na 100-lecie urodzin Benedykta XVI. W ich przygotowanie zaangażowanych jest 304 profesorów na całym świecie.
Prorok czy wnikliwy obserwator?
Głównym celem rocznicowych wydarzeń jest udostępnienie współczesnemu odbiorcy myśli Josepha Ratzingera
— podkreśla ks. prof. Kuciński. Okazuje się ona bowiem niezwykle aktualna, do tego stopnia, że niektórzy mówią wręcz o profetycznych intuicjach niemieckiego papieża. Zdaniem ks. prof. Kucińskiego Benedykt XVI bardziej niż prorokiem był raczej wnikliwym obserwatorem i zapowiadał konsekwencje zjawisk i procesów, które dostrzegał we współczesnym świecie.
Mocne oparcie w myśli Ratzingera
Dziś – jak dodaje dyrektor polskiego Centrum Ratzingera – w pełni doświadczamy już tego, co zapowiadał Benedykt XVI, ale możemy też oprzeć się na tym, co na pozostawił. Ks. Kuciński wskazuje na najważniejsze encykliki, w tym Spe salvi, a także na trzytomowe dzieło „Jezus z Nazaretu”. Ważne też były duszpasterskie inicjatywy Benedykta XVI, w tym rok poświęcony kapłanom. Jego echa ks. Kuciński dostrzega w ogłoszonym niedawno liście Leona XIV do kapłanów w Madrycie. Papież wskazał, że młodzież, która dziś w Europie powraca do Kościoła, potrzebuje pobożnych i dobrze przygotowanych kapłanów na wzór św. Jana Vianneya.
Krzysztof Bronk – Watykan/Vatican News
