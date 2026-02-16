Ministranci z parafii pw. Odkupiciela Świata we Wrocławiu podczas pielgrzymki do Rzymu spotkali się z papieżem Leonem XIV, a jeden z nich, 8-letni Mateusz Siewiera, przeżył wyjątkową przygodę. Chłopiec przywiózł ze sobą piuskę i… wymienił ją z papieżem. „Krzyczałem ‘Ojcze święty’ po włosku, tak jak mi powiedział ksiądz i machałem. Nagle mnie zauważył” - wspominał polski ministrant w rozmowie z KAI. Jakie są jego wrażenia ze spotkania z Leonem XIV? Mateusz określił papieża jako „uśmiechniętego, szczęśliwego, wesołego”.
Już sama pielgrzymka do Rzymu była dla wielu chłopców pełniących służbę liturgiczną niezwykłym przeżyciem. Polscy ministranci z parafii pw. Odkupiciela Świata we Wrocławiu podczas wyjazdu zwiedzili miejsca na co dzień niedostępne dla turystów, takie jak koszary Gwardii Szwajcarskiej czy watykańskie dykasterie. Modlili się przy grobach zmarłych papieży, ale spotkali się również z zasiadającym na Tronie Piotrowym od 8 maja 2025 r. Leonem XIV.
Wyjazd będący nagrodą za służbę przy ołtarzu na pewno najlepiej zapamięta 8-letni Mateusz Siewiera, który - jak opisuje Archidiecezja Wrocławska na Facebooku - „zdecydował się na odważny krok”.
„Nagle mnie zauważył”
Ministranci wzięli udział w audiencji w Auli Pawła VI. Czekali ponad dwie godziny, zajęli miejsca w pierwszych rzędach.
Tuż przed rozpoczęciem audiencji Mateusz, zachęcony przez opiekuna ks. Wojciecha Buźniaka, trzymając w dłoniach piuskę, próbował zwrócić uwagę Ojca Świętego. – Krzyczałem „Ojcze święty” po włosku, tak jak mi powiedział ksiądz i machałem. Nagle mnie zauważył – opowiada chłopiec.
— opisują Archidiecezja Wrocławska i KAI.
Niespodziewanie za zgodą papieskiego sekretarza został przeprowadzony przez barierki. Papież przymierzył przyniesioną piuskę i wymienił ją z ministrantem, a następnie zaprosił go do wspólnego zdjęcia. Porozmawiali chwilę po angielsku. – Chciałem ucałować jego rękę. Próbował ją cofnąć, ale i tak pocałowałem – mówi z uśmiechem 8-latek. Jak dodaje ze szczerością: – Papież jest uśmiechnięty, szczęśliwy i wesoły. Lubię taki typ ludzi. A gdy papież Leon XIV zostanie świętym, ta piuska będzie relikwią
— czytamy.
Ksiądz Wojciech Buźniak, opiekun grupy, zwrócił uwagę, że pielgrzymka, poza wymiarem turystycznym, miała wymiar duchowy i formacyjny. Każdy z chłopców miał okazję wymienić z papieżem uścisk dłoni i chwilę porozmawiać.
Zgodnie mówią, że to pamiątka na całe życie
— podkreślono.
