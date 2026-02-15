Na Jasnej Górze rozpoczęło się w niedzielę 40-godzinne nabożeństwo adoracji Najświętszego Sakramentu. Modlitwa, która poprzedza Wielki Post, potrwa do wtorku, 17 lutego. Dzień później przypada Środa Popielcowa, która rozpocznie okres przygotowania do Wielkanocy.
Jak przypominają służby prasowe Jasnej Góry, rozpoczynające się dziś nabożeństwo ma charakter pokutny i przebłagalny za grzechy. W tym roku wierni będą się modlić o pokój, nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, za młodzież podejmującą życiowe wybory i o trzeźwość w narodzie.
40-godzinne nabożeństwo
40-godzinne nabożeństwo poprzedziła Msza w Bazylice Jasnogórskiej. Po niej przez trzy dni pielgrzymi, duchowni i członkowie jasnogórskich wspólnot będą mogli adorować Najświętszy Sakrament.
Nabożeństwo 40-godzinne ma wielowiekową tradycję. Stanowi czas przygotowania do Wielkiego Postu i do wydarzeń paschalnych. Adoracja trwa 40 godzin. Liczba 40 jest często wymieniana w Biblii i zawsze oznacza święty czas
— przypomniało Biuro Prasowe Jasnej Góry.
Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w bazylice, wszystkie Msze święte w tym czasie przeniesione zostaną do Kaplicy Sakramentu Pokuty i Pojednania. Pielgrzymi i mieszkańcy Częstochowy mogą się włączyć w modlitwę do niedzielnego wieczora. W poniedziałek i we wtorek adoracja trwać będzie od 5 do 20.45. W ciągu tych trzech dni o godz. 16.45 w bazylice sprawowane będą nieszpory eucharystyczne.
