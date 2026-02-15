Papież Leon XIV z przesłaniem wiernych: "Nie wystarczy minimalna sprawiedliwość – potrzeba wielkiej miłości"

Papież Leon XIV z przesłaniem wiernych: "Nie wystarczy minimalna sprawiedliwość – potrzeba wielkiej miłości". Na zdjęciu papież Leon XIV / autor: Vatican Media
Papież Leon XIV z przesłaniem wiernych: "Nie wystarczy minimalna sprawiedliwość – potrzeba wielkiej miłości". Na zdjęciu papież Leon XIV / autor: Vatican Media

Podczas modlitwy Anioł Pański Papież Leon XIV podkreślił, że chrześcijanin nie może poprzestawać na „minimalnej sprawiedliwości”, lecz jest wezwany do wielkiej miłości, która przemienia relacje z Bogiem i ludźmi. Odnosząc się do Dekalogu i słów z Kazania na górze, wskazał m.in. na znaczenie szacunku w słowach oraz jedności i czułości w małżeństwie.

Dekalog – drogowskaz do życia miłością

Papież nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której zawarty jest fragment Kazania na górze i podkreślił, że jest w nim zawarte zaproszenie Jezusa, do odkrycia sensu przykazań Bożych.

Nie służą one zaspokojeniu zewnętrznej potrzeby religijnej, żeby poczuć się w porządku wobec Boga, ale temu, żeby wprowadzić nas w relację miłości z Bogiem i z braćmi

— wyjaśnia Leon XIV.

Miłość – pełnią sprawiedliwości

Odwołując się do ewangelicznych przykładów, Papież zaprasza do starania się o „większą sprawiedliwość”, która nie ogranicza się do przestrzegania przykazań, „ale otwiera nas na miłość i angażuje nas w miłość”. Przypomina, że Prawo Boże prowadzi nas do poznania Boga, a każde przykazanie prowadzi nas do coraz większej miłości, która wykracza poza zwykłą sprawiedliwość.

Nie wystarczy minimalna sprawiedliwość – potrzeba wielkiej miłości, która jest możliwa dzięki Bożej mocy

— podkreśla Ojciec Święty.

Życzliwość w słowach, jedność w małżeństwie

Aby zilustrować różnicę, między minimalną sprawiedliwością, a relacją opartą na miłości, Leon XIV podaje dwa przykłady. Pierwszy, dotyczy unikania agresji.

Nie wystarczy fizycznie nie zabić osoby, jeżeli później zabijam ją słowami albo nie szanuję jej godności

— mówi. Kolejny przykład mówi o relacjach małżeńskich: „Nie wystarcza być formalnie wiernym współmałżonkowi i nie popełniać cudzołóstwa, jeżeli w tej relacji brakuje wzajemnej czułości, słuchania, szacunku, troszczenia się o nią lub o niego i podążania razem we wspólnym projekcie” – przestrzega.

Na zakończenie zawierzył wiernych wstawiennictwu Maryi, aby pomogła im „wejść w logikę Królestwa Bożego i żyć jego sprawiedliwością”.

Dorota Abdelmoula-Viet/Vatican News

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych