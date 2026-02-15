Podczas modlitwy Anioł Pański Papież Leon XIV podkreślił, że chrześcijanin nie może poprzestawać na „minimalnej sprawiedliwości”, lecz jest wezwany do wielkiej miłości, która przemienia relacje z Bogiem i ludźmi. Odnosząc się do Dekalogu i słów z Kazania na górze, wskazał m.in. na znaczenie szacunku w słowach oraz jedności i czułości w małżeństwie.
Dekalog – drogowskaz do życia miłością
Papież nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której zawarty jest fragment Kazania na górze i podkreślił, że jest w nim zawarte zaproszenie Jezusa, do odkrycia sensu przykazań Bożych.
Nie służą one zaspokojeniu zewnętrznej potrzeby religijnej, żeby poczuć się w porządku wobec Boga, ale temu, żeby wprowadzić nas w relację miłości z Bogiem i z braćmi
— wyjaśnia Leon XIV.
Miłość – pełnią sprawiedliwości
Odwołując się do ewangelicznych przykładów, Papież zaprasza do starania się o „większą sprawiedliwość”, która nie ogranicza się do przestrzegania przykazań, „ale otwiera nas na miłość i angażuje nas w miłość”. Przypomina, że Prawo Boże prowadzi nas do poznania Boga, a każde przykazanie prowadzi nas do coraz większej miłości, która wykracza poza zwykłą sprawiedliwość.
Nie wystarczy minimalna sprawiedliwość – potrzeba wielkiej miłości, która jest możliwa dzięki Bożej mocy
— podkreśla Ojciec Święty.
Życzliwość w słowach, jedność w małżeństwie
Aby zilustrować różnicę, między minimalną sprawiedliwością, a relacją opartą na miłości, Leon XIV podaje dwa przykłady. Pierwszy, dotyczy unikania agresji.
Nie wystarczy fizycznie nie zabić osoby, jeżeli później zabijam ją słowami albo nie szanuję jej godności
— mówi. Kolejny przykład mówi o relacjach małżeńskich: „Nie wystarcza być formalnie wiernym współmałżonkowi i nie popełniać cudzołóstwa, jeżeli w tej relacji brakuje wzajemnej czułości, słuchania, szacunku, troszczenia się o nią lub o niego i podążania razem we wspólnym projekcie” – przestrzega.
Na zakończenie zawierzył wiernych wstawiennictwu Maryi, aby pomogła im „wejść w logikę Królestwa Bożego i żyć jego sprawiedliwością”.
Dorota Abdelmoula-Viet/Vatican News
