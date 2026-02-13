Polska reprezentacja księży na Euro Priest po raz dziesiąty w historii mistrzostw zdobyła złoto. Polacy w finale pokonali drużynę Chorwacji 2:0. Trzecie miejsce zajęła Portugalia, a czwarte Bośnia i Hercegowina. Przesłanie do uczestników mistrzostw skierował też prefekt Dykasterii ds. Kultury i Edukacji, kard. José Tolentino de Mendonça.
Biało-Czerwoni, prowadzeni przez trenera Marka Parzyszka i kierownika Dariusza Meresińskiego, od początku turnieju plasowali się na pozycji lidera, zwyciężając wszystkie mecze grupowe: z Ukrainą (6:0), Kosowem (10:1), Austrią (8:0) oraz Bośnią i Hercegowiną (1:0). W ćwierćfinale pokonali Białoruś 3:0, a w półfinale – Portugalię 2:1.
Chcemy dzielić naszą radość, świętować z kibicami i dawać świadectwo, że księża to ludzie z pasją, z talentem, a przede wszystkim z Bogiem w sercu
— podkreśla ks. Marek Łosiak, kapitan drużyny.
Przesłanie z Watykanu
Do reprezentacji poszczególnych państw oraz do organizatorów zwrócił się kard. José Tolentino de Mendonça, prefekt Dykasterii ds. Kultury i Edukacji. W przesłaniu wyraził wdzięczność dla metropolity lubelskiego abp. Stanisława Budzika za przyjęcie i zorganizowanie tego wydarzenia. Podziękował również wszystkim księżom zaangażowanym w pracę nad wydarzeniem oraz organizacjom, które współtworzyły i wspierały tę inicjatywę.
Ojciec Święty w czasie minionego Jubileuszu Sportowców powiedział: «nie przypadkiem, w życiu wielu świętych naszych czasów sport odegrał znaczącą rolę, zarówno jako praktyka osobista, jak i droga ewangelizacji». Dlatego pragnę skierować krótkie słowa wdzięczności i zobowiązania do wszystkich uczestniczących w nim księży
— napisał kard. de Mendonça.
Liderzy osiemnastki
W tegorocznym turnieju, którego gospodarzem był Lublin i Archidiecezja Lubelska, a rozgrywki odbywały się na halach sportowych lubelskich uczelni, wzięło udział 18 zespołów kapłanów z całej Europy, m.in. z Albanii, Austrii, Włoch, Węgier, Czech, Słowacji i Ukrainy. Zmagania sportowe, które odbyły się w duchu przyjaźni i wzajemnego szacunku, miały na celu nie tylko rywalizację, lecz także budowanie wspólnoty duchownych poprzez sport.
Skład polskiej drużyny księży: ks. Łukasz Chowaniec, ks. Tomasz Chowaniec, ks. Paweł Cieplewicz, ks. Paweł Derylak, ks. Krzysztof Iwanicki, ks. Dominik Kozłowski, ks. Marek Łosiak – kapitan, ks. Marek Mazurek, ks. Rafał Przezdziak, ks. Marcin Olszewski, ks. Dariusz Snochowski, ks. Tomasz Winogrodzki, ks. Zbigniew Wojtysek, ks. Sebastian Woźniak, Dariusz Meresiński (kierownik), Marek Parzyszek (trener).
Mocni duchowo i fizycznie
Reprezentacja polskich księży ostatnim zwycięstwem potwierdziła, że należy do ścisłej czołówki tej nietypowej piłkarskiej elity. W siedemnastu dotychczasowych edycjach polscy kapłani aż dziewięciokrotnie sięgali po złoto, pięć razy zdobywali srebro i dwukrotnie brąz.
Turniej, zapoczątkowany w 2005 roku w Austrii, z biegiem lat stał się w Europie rozpoznawalnym znakiem jedności duchowieństwa ponad granicami państw. Mistrzostwa rozgrywane były w Polsce już w 2011 roku, w Kielcach.
Monika Stojowska - KUL/Vatican Media PL/FB
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/753096-najlepsi-w-europie-polscy-ksieza-mistrzami-w-futsalu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.