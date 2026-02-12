Zwrot ws. ks. abp. Fultona J. Sheena! Proces beatyfikacyjny amerykańskiego duchownego może być kontynuowany

Ks. abp. Fulton J. Sheen / autor: Wikipedia/Domena publiczna
Ks. abp. Fulton J. Sheen / autor: Wikipedia/Domena publiczna

Stolica Apostolska oficjalnie poinformowała, że proces beatyfikacyjny czcigodnego Sługi Bożego ks. abp. Fultona J. Sheena może być kontynuowany. Informację potwierdził ks. bp Louis Tylka z diecezji Peoria w stanie Illinois.

Kolejnym krokiem w sprawie Sługi Bożego ks. abp. Fultona J. Sheena jest uroczystość beatyfikacyjna, podczas której zostanie ogłoszony błogosławionym. Ks. bp Louis Tylka przypomniał, że ks. abp Fulton Sheen był jednym z najwybitniejszych ewangelizatorów w XX wieku.

Od dawna podziwiam jego wieloletnie zaangażowanie w służbę Kościołowi jako kapłana, zakorzenione w głębokim oddaniu Matce Bożej i Eucharystii. Na różnych etapach swojego życia jego zdolność do dzielenia się Ewangelią i prawdziwego nawiązywania relacji z ludźmi przyciągnęła niezliczone dusze do spotkania z Jezusem – spotkania, które przemieniło nie tylko jego życie, ale co ważniejsze, życie tych, których dotknął

— podkreślił ksiądz biskup.

Podziękował Stolicy Apostolskiej, braciom biskupom, duchowieństwu i świeckim za współpracę i modlitwy, które doprowadziły do beatyfikacji ks. abp. Sheena, która będzie „szczególnym błogosławieństwem dla Kościoła w Stanach Zjednoczonych”.

Diecezja Peoria współpracuje z Dykasterią Spraw Kanonizacyjnych w Watykanie w celu ustalenia szczegółów zbliżającej się beatyfikacji.

Trwający proces beatyfikacyjny został nieoczekiwanie przerwany w 2019 roku. Oficjalnie z powodu kontrowersji dotyczących miejsca pochówku duchownego. Nieoficjalnie komentatorzy podkreślali, że władze kościelne USA obawiają się obecności nazwiska czcigodnego Sługi Bożego w kontekście ujawnianych afer seksualnych w diecezji nowojorskiej. Jednak sugestie takie zdementowano.

CZYTAJ WIĘCEJ: Nie ma żadnych przeszkód! „Abp Sheen jest czysty” – najnowsze ustalenia w sprawie odwołanej przed laty beatyfikacji

Radio Maryja/Stacja7.pl/KK

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych