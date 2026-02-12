Stolica Apostolska oficjalnie poinformowała, że proces beatyfikacyjny czcigodnego Sługi Bożego ks. abp. Fultona J. Sheena może być kontynuowany. Informację potwierdził ks. bp Louis Tylka z diecezji Peoria w stanie Illinois.
Kolejnym krokiem w sprawie Sługi Bożego ks. abp. Fultona J. Sheena jest uroczystość beatyfikacyjna, podczas której zostanie ogłoszony błogosławionym. Ks. bp Louis Tylka przypomniał, że ks. abp Fulton Sheen był jednym z najwybitniejszych ewangelizatorów w XX wieku.
Od dawna podziwiam jego wieloletnie zaangażowanie w służbę Kościołowi jako kapłana, zakorzenione w głębokim oddaniu Matce Bożej i Eucharystii. Na różnych etapach swojego życia jego zdolność do dzielenia się Ewangelią i prawdziwego nawiązywania relacji z ludźmi przyciągnęła niezliczone dusze do spotkania z Jezusem – spotkania, które przemieniło nie tylko jego życie, ale co ważniejsze, życie tych, których dotknął
— podkreślił ksiądz biskup.
Podziękował Stolicy Apostolskiej, braciom biskupom, duchowieństwu i świeckim za współpracę i modlitwy, które doprowadziły do beatyfikacji ks. abp. Sheena, która będzie „szczególnym błogosławieństwem dla Kościoła w Stanach Zjednoczonych”.
Diecezja Peoria współpracuje z Dykasterią Spraw Kanonizacyjnych w Watykanie w celu ustalenia szczegółów zbliżającej się beatyfikacji.
Trwający proces beatyfikacyjny został nieoczekiwanie przerwany w 2019 roku. Oficjalnie z powodu kontrowersji dotyczących miejsca pochówku duchownego. Nieoficjalnie komentatorzy podkreślali, że władze kościelne USA obawiają się obecności nazwiska czcigodnego Sługi Bożego w kontekście ujawnianych afer seksualnych w diecezji nowojorskiej. Jednak sugestie takie zdementowano.
