Ojciec Święty Leon XIV za pośrednictwem Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia przesłał na Ukrainę 80 generatorów prądu. Sprzęt ma służyć ludności dotkniętej wojną oraz mrozem. Dostarczono także leki, takie jak antybiotyki, środki przeciwzapalne i suplementy oraz żywność.
Modlitwa i konkretna pomoc
Apel o modlitwę za Ukrainę, który Papież skierował podczas audiencji generalnej w środę, 4 lutego, przerodził się w czyn miłosierdzia w „konsekwencji bombardowań, które – jak powiedział Leon XIV – ponownie zaczęły uderzać także w infrastrukturę energetyczną”. Wezwanie Ojca Świętego, które wybrzmiało najpierw w Auli Pawła VI, połączone z wyrazami wdzięczności za inicjatywy solidarnościowe – zwłaszcza w diecezjach polskich – nabrało konkretnego wymiaru dzięki pracy Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia, która na polecenie Papieża wysłała trzy tiry z 80 generatorami prądu.
Odpowiedź na apel biskupów
Papież odpowiedział tym samym na prośbę wielu biskupów, którzy – znając cierpienia ludzi spowodowane wojną – zwrócili się o pomoc w związku z siarczystym mrozem, jaki nęka kraj Europy Wschodniej. Temperatury nocą sięgają -15°C, a w dzień wahają się od -10 do -12°C. Wiele osób zmuszonych jest opuszczać swoje domy, by szukać schronienia w ogrzewanych punktach, gdzie – właśnie dzięki generatorom – mogą też otrzymać ciepły posiłek.
Generatory i leki
Transporty wyruszyły z Bazyliki św. Zofii w Rzymie – miejsca, które jednoczy Ukraińców w regionie rzymskim – i dotarły już do Fastowa i Kijowa, szczególnie dotkniętych ostatnimi atakami. Minionej nocy miały wskutek kolejnych ataków w Odessie i Charkowie, zginęło dziesięcioletnie dziecko. Wojna nie oszczędza nawet najmłodszych. W klimacie strachu i przemocy każdy akt solidarności przynosi choć chwilowe ukojenie tym, którzy od czterech lat żyją w traumie wojny. Obok generatorów do Ukrainy wysłano też tysiące leków, suplementów oraz melatoninę – bardzo poszukiwaną, ponieważ pomaga zasnąć, pomimo nieustannego stresu i lęku.
Podziękowanie dla tych, którzy nie przestają pomagać
Dykasteria ds. Posługi Miłosierdzia poinformowała również, że trwa kompletowanie ładunku kolejnego tira z tysiącami antybiotyków, leków przeciwzapalnych, leków na nadciśnienie oraz różnego rodzaju żywnością. Dystrybucja pomocy po przybyciu na Ukrainę odbywa się za pośrednictwem sieci parafialnej w różnych diecezjach. Fala bezinteresownej pomocy możliwa jest dzięki współpracy z Bankiem Farmaceutycznym (włoską fundacją), siecią firm farmaceutycznych, grupą Procter & Gamble oraz – jak podkreśla kard. Konrad Krajewski, dziękując w imieniu Papieża – dzięki wszystkim ludziom dobrej woli, którzy nie przestają pomagać cierpiącym.
CZYTAJ TAKŻE: Wsparcie liczone w milionach! Tak wygląda pomoc Kościoła w Polsce dla Ukrainy. Podsumowanie trzech lat wojennej pomocy
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/752764-papiez-przeslal-na-ukraine-80-generatorow-pradu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.