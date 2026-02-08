W Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach w wyniku awarii wodociągowej doszło do do zalania kościoła. Według wstępnych szacunków straty mogą sięgać nawet 10 mln zł.
Woda wydobyła się z pękniętej rury.
Na powierzchni około 2200 m², osiągając miejscami wysokość 10 cm
— przekazała KM PSP w Mysłowicach.
Działania na rzecz ratowania kościoła
Na koncie parafii w mediach społecznościowych pojawiła się seria komunikatów.
Wszystkie Msze Święte będą odprawiane w kościele! Wejście do kościoła będzie odbywać się dwoma drzwiami w transepcie (nawa poprzeczna w środku kościoła). Drzwi z tyłu kościoła gdzie normalnie wchodzimy będą zamknięte z racji wyłączenia z użytku tylnej części świątyni
— czytamy informację Parafii NSPJ w Mysłowicach.
Na poczet naprawy założono także specjalną zbiórkę.
Według wstępnych szacunków straty mogą sięgać nawet 10 mln zł. Trzeba jednak poczekać na dokładne wyliczenia.
Przy kościele zorganizowano także kiermasz, z którego dochód zostanie przeznaczony na odbudowę świątyni.
Władze pobliskiego Sosnowca również wzięły udział w działaniach na rzecz ratowania kościoła.
