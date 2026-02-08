Wideo i Zdjęcia

Zalało kościół w Mysłowicach! Przyczyną była pęknięta rura. Straty mogą sięgać nawet 10 mln złotych! Na pomoc ruszyły władze Sosnowca

autor: KM PSP w Mysłowicach
autor: KM PSP w Mysłowicach

W Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach w wyniku awarii wodociągowej doszło do do zalania kościoła. Według wstępnych szacunków straty mogą sięgać nawet 10 mln zł.

Woda wydobyła się z pękniętej rury.

Na powierzchni około 2200 m², osiągając miejscami wysokość 10 cm 

— przekazała KM PSP w Mysłowicach.

Działania na rzecz ratowania kościoła

Na koncie parafii w mediach społecznościowych pojawiła się seria komunikatów.

Wszystkie Msze Święte będą odprawiane w kościele! Wejście do kościoła będzie odbywać się dwoma drzwiami w transepcie (nawa poprzeczna w środku kościoła). Drzwi z tyłu kościoła gdzie normalnie wchodzimy będą zamknięte z racji wyłączenia z użytku tylnej części świątyni

— czytamy informację Parafii NSPJ w Mysłowicach.

Na poczet naprawy założono także specjalną zbiórkę.

Według wstępnych szacunków straty mogą sięgać nawet 10 mln zł. Trzeba jednak poczekać na dokładne wyliczenia.

Przy kościele zorganizowano także kiermasz, z którego dochód zostanie przeznaczony na odbudowę świątyni.

Władze pobliskiego Sosnowca również wzięły udział w działaniach na rzecz ratowania kościoła.

Adam Bąkowski/Parafia NSPJ w Mysłowicach/KM PSP w Mysłowicach

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

