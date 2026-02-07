W Hiszpanii od kilku lat zauważa się lekką tendencję do odnowy praktyk religijnych, zwłaszcza wśród młodych mężczyzn. Zdaniem hiszpańskiego socjologa Luisa Millera jest to nie tylko owoc ewangelizacji, ale również reakcja części społeczeństwa na agresywną ideologię lewicy.
Po raz pierwszy tak wyraźne odwrócenie tendencji
Luis Miller potwierdza, że od zakończenia pandemii można zauważyć niewielki wzrost identyfikacji z katolicyzmem wśród młodych ludzi w Hiszpanii. Wzrost ten jest szczególnie widoczny wśród mężczyzn poniżej 45 roku życia. Podczas gdy od kilku dziesięcioleci tendencja wyraźnie zmierzała w kierunku ciągłego spadku identyfikacji z katolicyzmem wśród młodych ludzi – a jeszcze bardziej wśród młodych dorosłych mężczyzn – dynamika ta nie tylko wygasła, ale wydaje się, że uległa odwróceniu.
Po raz pierwszy w całym okresie sekularyzacji kraju obserwujemy tak wyraźne odwrócenie tendencji
— mówi Miller w wywiadzie dla tygodnika Famille Chrétienne.
Reakcja na lewicową ideologię
Jego zdaniem odrodzenie religijne wpisuje się w kontekst silnej polaryzacji hiszpańskiego społeczeństwa. Młodzi mężczyźni, którzy powracają do Kościoła, należą do konserwatywnego nurtu sceny politycznej.
To, co obserwujemy dzisiaj – mówi hiszpański socjolog – przypomina ruch wahadła: reakcję młodych konserwatystów na rosnące odrzucenie katolicyzmu w środowiskach postępowych. Ich powrót do religii wydaje się w dużej mierze odpowiedzią na kwestionowanie wartości katolickich i chrześcijańskich przez lewicę.
Pozytywny wpływ katolickich Latynosów
Mówiąc o innych czynnikach, które wpływają na odrodzenie wiary w Hiszpani, Miller wskazuje też na pozytywny wpływ hiszpańskojęzycznych migrantów z Wenezueli, Kolumbii i Ekwadoru, którzy utożsamiają się z katolicyzmem. Do rozwoju wiary przyczyniają się również katoliccy influencerzy i artyści, jak choćby grupa muzyczna Hakuna, która zapełnia stadiony tysiącami ludzi, wykonując muzykę religijną. Ponadto ważna jest też działalność stowarzyszeń religijnych, zwłaszcza wśród młodych.
Aborcja nie jest już tabu, można ją krytykować
Innym ciekawym zjawiskiem społecznym w Hiszpanii jest zanik tabu w sprawie aborcji.
Wcześniej istniał dość szeroki konsensus na rzecz aborcji na życzenie, ale obecnie wielu młodych, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, już się z tym nie zgadza
— dodaje hiszpański socjolog.
