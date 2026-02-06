Leon XIV apeluje ws. handlu ludźmi. "Nie są odosobnionymi przypadkami, ale symptomami kultury, która zapomniała, jak kochać"

autor: Vatican Media
autor: Vatican Media

W sytuacjach konfliktu utrata życia ludzkiego jest zbyt często lekceważąco uznawana przez podżegaczy wojennych jako ‘straty uboczne’, poniesione w imię realizacji interesów politycznych lub ekonomicznych” - powiedział Leon XIV. Papież zaznaczył, że warunkiem pokoju jest poszanowanie osoby ludzkiej. Ojciec Święty wskazał, że logika dominacji i lekceważenia życia ludzkiego napędza dzisiaj także handel ludźmi.

Ohydny proceder

Zajmujący się tym procederem wykorzystują zwłaszcza osoby najbardziej bezbronne - przesiedleńców, migrantów i uchodźców – a wśród nich „kobiety i dzieci są najbardziej dotknięte tym ohydnym procederem.”

Papież wskazał na szczególnie niepokojący wzrost popularności tzw. „cyberniewolnictwa”, w ramach którego osoby są wciągane w oszukańcze procedery i działalność przestępczą, taką jak oszustwa internetowe i przemyt narkotyków.

Te formy przemocy nie są odosobnionymi przypadkami, ale symptomami kultury, która zapomniała, jak kochać w taki sposób, jak kocha Chrystus

— napisał Ojciec Święty.

Modlitwa i świadomość

Zaapelował o modlitwę, która daje siłę, by przeciwstawiać się obojętności wobec niesprawiedliwości oraz o świadomą refleksję, pozwalającą dostrzec ukryte mechanizmy wyzysku w naszym otoczeniu i w przestrzeni cyfrowej.

Ostatecznie przemoc związana z handlem ludźmi może zostać przezwyciężona jedynie poprzez odnowioną wizję, która postrzega każdą osobę jako ukochane dziecko Boże

— podkreślił Ojciec Święty.

Wojciech Rogacin/Vatican News

