Kościoły w Saksonii-Anhalt od dawna obawiały się przejęcia władzy przez Alternatywę dla Niemiec. Jak donosi portal dw.com, opublikowany właśnie projekt programu wyborczego AfD tylko te obawy spotęgował. Zdaniem przedstawicieli Kościołów dokument zapowiada pełny demontaż dotychczasowych relacji państwo–Kościół. Jednym z kluczowych punktów programu jest zapowiedź zakończenia wypłaty państwowych świadczeń dla Kościołów.
„Otwarta wrogość wobec Kościołów”. Biskupi biją na alarm
Ewangelicki biskup Saksonii-Anhalt Friedrich Kramer nie ma wątpliwości, że stosunek AfD do Kościołów jest jednoznacznie wrogi. Według dw.com paradoksalnie to właśnie w landzie o najniższym odsetku chrześcijan w Niemczech — zaledwie 13 procent — partia najostrzej atakuje instytucje kościelne. AfD regularnie wykorzystuje debaty w landtagu do ostrych wystąpień wymierzonych w Kościoły i ich hierarchów.
„Posłaniec diabła” i wezwania do opuszczania Kościoła
Szczególną rolę w tych atakach odgrywa wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego AfD w landtagu Hans-Thomas Tillschneider. Jesienią określił on przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec, biskupa Georga Bätzinga, mianem „posłańca diabła”. W innych wypowiedziach wzywał „prawdziwych katolików” do wystąpienia z Kościoła katolickiego, a Kościół ewangelicki oskarżał o „antychrześcijańską bliskość z partiami starego systemu”.
„Program AfD na wybory trzeba traktować bardzo poważnie”
Landowy oddział AfD zaprezentował projekt programu wyborczego przed wyborami do landtagu zaplanowanymi na 6 września. Dokument szczegółowo opisuje, jak AfD zamierza zrealizować swoją konfrontacyjną politykę wobec Kościołów po ewentualnym przejęciu władzy.
Ten program trzeba traktować bardzo poważnie. Każdy może w nim przeczytać, co czeka nie tylko Kościoły w tym landzie
–- podkreśla Matthias Bethke, szef Biura Katolickiego w Saksonii-Anhalt.
Koniec z państwowymi świadczeniami
Jednym z kluczowych punktów programu jest zapowiedź zakończenia wypłaty państwowych świadczeń dla Kościołów oraz likwidacja poboru podatku kościelnego przez administrację skarbową.
AfD chce również:
• odebrać finansowanie Akademii Ewangelickiej, która otrzymuje z budżetu landu około 70 tysięcy euro rocznie. Partia zarzuca jej prowadzenie „politycznej agitacji”. W dokumencie Kościoły określane są mianem „kościołów podatkowych”, które — zdaniem AfD — porzuciły swoją religijną misję na rzecz „tęczowej ideologii”. Partia przekonuje, że uderzenie w Kościoły ma służyć… obronie chrześcijaństwa.
• znieść bez jakiejkolwiek rekompensaty wszystkie świadczenia wypłacane Kościołom przez land, których łączna wartość wynosi obecnie około 43 milionów euro rocznie.
Zdaniem partii można je zakończyć natychmiast, choć eksperci prawni wskazują, że byłoby to sprzeczne z obowiązującymi umowami.
„Skutki egzystencjalne dla Kościołów”
Katolicki biskup Magdeburga Gerhard Feige alarmuje, że likwidacja tych świadczeń miałaby dramatyczne skutki. W jego diecezji stanowią one około jednej piątej całego budżetu.
Nawet jeśli prawnicy mówią, że nie da się tego zrobić z dnia na dzień, widzimy dziś, jak tworzy się fakty dokonane
— zauważa hierarcha, wskazując na ryzyko wieloletnich procesów i natychmiastowych strat finansowych, cytowany przez dw.com.
CZYTAJ TEŻ: Paskudny atak polityka AfD na Polskę. Tusk już wykorzystał to do uderzenia w prezydenta i opozycję. Dostał odpowiedź od Kaczyńskiego
oprac. Sławomir Cedzyński/dw.com
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/752487-afd-rozpoczyna-wojne-z-kosciolami-chce-uciac-finansowanie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.