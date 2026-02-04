Rekolekcje dla papieża Leona XIV i szefów dykasterii wygłosi bp Erik Varden z Norwegii - trapista, konwertyta z luteranizmu

Bp Erik Varden / autor: Vatican Media

Bp Erik Varden wygłosi pierwsze w tym pontyfikacie rekolekcje wielkopostne dla Papieża i szefów watykańskich dykasterii. Jest on biskupem Trondheim w Norwegii i przewodniczącym Episkopatu Krajów Nordyckich. W przeszłości był opatem trapistów w Anglii. Jest konwertytą z luteranizmu.

Stolica Apostolska ogłosiła dziś program watykańskich rekolekcji. Odbędą się one od 22 do 27 lutego w Kaplicy Paulińskiej Pałacu Apostolskiego w Watykanie. „Oświeceni ukrytą chwałą” – to temat rozważań, które na prośbę Ojca Świętego wygłosi bp Varden. „Wejść w Wielki Post”, „św. Bernard idealista”, „pomoc Boża”, „stać się wolnymi”, „blask prawdy”, „tysiące padną”, „uwielbiać Go będę”, „aniołowie Boży”, „św. Bernard realista”, „o rozważaniach”, „głosić nadzieję” – to tematy kolejnych medytacji.

Każdego dnia z wyjątkiem pierwszego, niedzieli, przewidziano dwa rozważania, przedpołudniową modlitwę brewiarzową (ora media) oraz adorację Najświętszego Sakramentu i nieszpory.

Do udziału w rekolekcjach zaproszeni zostali rezydujący w Rzymie kardynałowie oraz szefowie dykasterii Kurii Rzymskiej.

